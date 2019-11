Igea asegura que no va a "comprometer los servicios público" por poner en marcha las 35 horas semanales

Igea ha realizado estas declaraciones durante un acto de campaña celebrado este martes en Zamora, donde ha sufrido una protesta por parte de los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F.

En este marco, el líder de Ciudadanos ha manifestado que la campaña electoral "no va a conseguir arrancar un compromiso que luego no se puede cumplir", por lo que ha vuelto a referirse a la fecha del 31 de marzo de 2020 para la aplicación de esta medida.

"La diferencia entre los que creemos en la política responsable y quienes no creen es que yo no voy a prometer algo que no puedo cumplir solo porque el domingo haya elecciones", ha señalado el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia.

En este sentido, Igea ha explicado que "quienes quieran otro tipo de políticos que prometen cosas y luego no las cumplen", el próximo domingo "tienen la oportunidad de elegir".