Belarra dice que "el mayor ataque al autogobierno son las leyes de austeridad" y advierte contra nuevos recortes

Ione Belarra, que ha participado este martes en Pamplona en un acto electoral junto con la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso y candidata por Madrid, Irene Montero, ha afirmado que se avecina una "recesión económica" y ha señalado que "la única manera de que los recortes no se vuelvan a hacer por abajo, en los servicios públicos, privatizando, es que Unidas Podemos salga fuerte, no que revalide unos escaños, sino que salga lo más fuerte posible y que tengamos más votos que nunca" en las próximas elecciones del 10 de noviembre.

Durante su intervención, Ione Belarra ha afirmado que "muchos" partidos navarros "se llenan la boca" hablando de autogobierno y ha señalado que "no hay mayor ataque al autogobierno que las leyes de austeridad, que no poder decidir en Navarra los navarros y las navarras cuánto queremos invertir en educación, en sanidad, en servicios sociales". "Quienes digan que van a hacer políticas de austeridad y van a defender el autogobierno están mintiendo", ha asegurado.

Unidas Podemos, candidatura integrada en Navarra por Podemos, IU y Batzarre, ha celebrado este martes un acto electoral en la Universidad Pública de Navarra, donde han intervenido, además de Irene Montero y Ione Belarra, la candidata al Senado Neniques Roldán, la candidata al Congreso Maite Mola, el portavoz en el Parlamento de Navarra, Mikel Buil, la parlamentaria foral Ainhoa Aznárez, y la representante de Batzarre Edurne Eguino.

Refiriéndose a la situación económica, Ione Belarra ha afirmado que Pedro Sánchez "no tiene ninguna propuesta para la recesión económica" y ha considerado que "poco menos" que en el debate de candidatos en televisión celebrado este lunes "negó que vayamos a una recesión económica, cuando todo el mundo lo sabe".

"Sánchez no tiene ninguna propuesta para nosotros, pero ya mandó compromisos a Europa diciendo que iba a dejar la inversión en educación en el 4 por ciento", ha dicho la candidata al Congreso, para afirmar que "la única manera de que los recortes no se vuelvan a hacer por abajo, en los servicios públicos, privatizando, es que Unidas Podemos salga fuerte, no que revalide unos escaños, sino que salga lo más fuerte posible y tengamos más votos que nunca".

Ione Belarra ha afirmado que la "última vez que PSOE y PP se pusieron de acuerdo reformaron el artículo 135 de la Constitución". "Solo ha habido dos reformas de la Constitución, una para cambiar una palabra y otra para subordinar nuestros servicios públicos al pago de la deuda extranjera, eso es lo que hicieron el PP y el PSOE y tiene toda la pinta de que van a volver a ponerse de acuerdo después del 10 de noviembre", ha señalado.

Durante el acto, Irene Montero ha elogiado el papel de Ione Belarra en Podemos, afirmando que "ha demostrado en estos años una gran solvencia". "Siempre nos decían que en Unidas Podemos no hay relevo, que no hay nadie que pueda sustituir si Pablo Iglesias falta, y Ione ha sabido estar en los momentos más difíciles en la primera línea, defendiendo aquello por lo que hemos venido a pelear", ha asegurado.

Por otro lado, la candidata al Senado Neniques Roldán ha afirmado que Unidas Podemos "da un futuro" a los jóvenes y ha asegurado que la alternativa es "estar de nuevo en manos del bipartidismo, que es el paraíso fiscal del Ibex 35".

La candidata al Congreso Maite Mola se ha referido a la igualdad entre hombres y mujeres para preguntarse "cómo es posible que hasta el mes de octubre haya más mujeres muertas que en todo el año pasado, cómo es posible que seamos las más paradas y las más precarias". "No estamos avanzando a la igualdad, estamos retrocediendo", ha dicho, para defender que "Unidas Podemos es el único que tiene un programa claro para las políticas feministas".

El portavoz de Podemos en el Parlamento de Navarra, Mikel Buil, ha afirmado que existe "un relato oficial que intenta introducir el miedo entre nosotros, el miedo a los inmigrantes, a los nacionalismos, a Unidas Podemos, a cualquier cosa con tal de que no miremos hacia arriba y nos demos cuenta de lo que está pasando, que la acumulación de la riqueza a nivel mundial no tiene parangón y se hace a costa de los derecho y a costa del planeta". "Hay solo una alternativa, que es Unidas Podemos, que está pudiendo plantar cara a ese mensaje machacón", ha afirmado.

La representante de Batzarre Edurne Eguino ha defendido la suma de varias fuerzas de izquierda dentro de Unidas Podemos y ha dicho que esta candidatura es "la única que puede obligar al PSOE a hacer políticas sociales". "Somos la única fuerza que puede obligar al PSOE a descubrir su esencia, decían que eran federalistas, que eran republicanos, que eran socialistas, pero están intentando pactar con la derecha", ha señalado.