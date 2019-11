Palma limita las piscinas en las azoteas de edificios por el consumo excesivo de agua y problemas de convivencia

Así lo ha anunciado la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, tras la reunión del Consejo de Gerencia de Urbanismo, donde ha explicado que en diez años se ha triplicado el número de piscinas de este tipo.

En concreto, no se permitirán piscinas en cubiertas en el Centro Histórico, el Jonquet y edificios catalogados; y en el resto de la ciudad, la posibilidad de instalarlas se limita a la altura máxima permitida, es decir, dentro del volumen edificable y nunca por encima del pavimento de la cubierta del edificio. Como ha puntualizado Cort, hasta ahora, y desde 2012, los criterios vigentes permitían autorizar piscinas por encima de la altura reguladora.

Según Truyol, esta "permisividad" ha implicado una proliferación de solicitudes y autorizaciones. Si en 2009 se aprobaron 113 solicitudes, en 2019 fueron 350. "Lo que antes eran casos puntuales se ha convertido en lo habitual", ha lamentado la regidora, que ha alertado de que "se ha hecho un uso intensivo de las azoteas vulnerando los criterios de convivencia y sostenibilidad".

En este sentido, el Ayuntamiento ha avisado del excesivo consumo de agua que suponen estas piscinas. Según las cifras de Recursos Hídricos, la pérdida de agua que conllevan supone un 2 por ciento del consumo de agua de las zonas urbanas de Baleares, miles de millones de litros anuales.

El nuevo criterio estará vigente hasta que en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se establezca la regulación definitiva.

COMUNICACIÓN PREVIA ONLINE PARA OBRAS SENCILLAS

Por otro lado, Truyol también ha anunciado la activación de la tramitación de la Comunicación Previa -obras técnicas sencillas y de escasa entidad constructiva que no necesitan proyecto- a través de un formulario online. En los próximos días, la web del Ayuntamiento de Palma dispondrá de un 'banner' que enlazará con este formulario.

Este modelo se refiere a obras que no se ubiquen en suelo rústico, que no afecten a edificios protegidos catalogados afectados por entorno BIC y no estén ligadas al desarrollo de una actividad. Es el modelo para obras de limpieza, reparación de pavimento y mejora de zonas comunitarias, entre otros ejemplos.