Cs dice que el Ayuntamiento de Andratx conocía "al menos desde 2017" los casos de absentismo en la escuela de música

En un comunicado, el regidor de Cs en Andratx, Gaspar Palmer, ha asegurado que un técnico de la escuela advirtió ya en julio de 2017 de que no se estaban cumpliendo las jornadas laborales. No obstante, "no se hizo nada al respecto" y, según Cs, esto "demuestra que no ha habido voluntad de poner fin a lo que es un claro caso de mal uso de dinero público".

Palmer ha anunciado que su formación solicitará "toda la documentación citada por el propio segundo teniente de alcalde, para estudiarla en profundidad y exigir las responsabilidades que se puedan derivar de este caso".

En ese sentido, ha subrayado que "el propio segundo teniente de alcalde tenía que haber denunciado el caso nada más conocerlo y no esperar a una interpelación en el pleno para aclararlo". "Seremos nosotros los que tengamos que denunciar todas las irregularidades que detectemos en la gestión de la escuela municipal de música", ha declarado.