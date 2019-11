Puig: "No es pot fer una persecució permanent a una empresa perquè un treballador és germà del president"

Puig, abans d'assistir a l'assemblea del consell rector de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, s'ha referit així preguntat sobre les investigacions obertes a Comunicació dels Ports SA i Mas Mut Produccions després de la denúncia del PP per les subvencions rebudes a compte d'Avalem Joves, de quasi 112.000 euros, que tenien com a condició l'augment net de plantilla que, segons la informació recaptada pels 'populars', no s'hauria produït.

Sobre aquest tema, ha apuntat que "no es pot fer una persecució permanent a una empresa perquè un dels seus treballadors té una relació familiar el president de la Generalitat i ha apuntat que desconeix "quants expedients del PP han demanat sobre Avalem".

En qualsevol cas, ha apuntat que "si el problema dels valencians està circumscrit a una xicoteta empresa de l'interior, d'una zona despoblada, si eixe és el gran problemes dels valencians demostra que el PP està tan fora de la realitat que l'única cosa que fa eixa política contra la persona sense més tipus d'horitzó". "Ho sent perquè no m'agrada eixa política, mai l'he fet ni crec que siga la que interessa als valencians", ha postil·lat.