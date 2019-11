10N.- Puig defèn l'Estat autonòmic davant de les "mentides radicals": "Cap pas arrere de recentralització"

Puig, abans d'assistir a l'assemblea del consell rector de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, s'ha referit així a les paraules d'Abascal, que va apostar per "transformar l'Estat de les autonomies" atribuint a l'Executiu central les competències d'educació, sanitat, justícia i interior.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que "qualsevol mirada recentralitzadora va contra la història i contra els interessos dels valencians" i per açò ha advertit: "cap pas arrere de recentralització"

En eixe sentit, ha insistit, com a responsable de la Generalitat més enllà de qualsevol adscripció partidista, a llançar un missatge "en favor de l'aprofundiment de l'autonomia" i ha recalcat que "no es pot acceptar les mentides que es van dir de l'Estat de les autonomies, que no té res a veure amb la realitat".

Així, ha lamentat que "es van dir informacions absolutament greus contra l'Estat autonòmic que estan absolutament fora de la realitat com que el cost de l'Estat autonòmic ascendeix a 90.000 milions". "És una radical mentida", ha apuntat.

Així, ha criticat que "s'intente generar en la ciutadania "una perspectiva que no té res a veure amb els fets certs" ja que l'Estat de les autonomies "va servir per a establir un estat del benestar fort, modernitzar l'economia, i superar les costures que s'imposaven des del centralisme".

ACABAR AMB EL BLOQUEIG

D'altra banda, ha assenyalat que després de les eleccions "cal buscar la solució més concorde al que els ciutadans hagen decidit". D'aquesta manera, ha defès que el partit "més votat ha de tindre la capacitat de governar si no hi ha una majoria alternativa perquè estem en un sistema parlamentari, però el que no pot haver-hi és bloqueig". "Un bloqueig és el pitjor que pot passar per a la democràcia espanyola", ha recalcat.

Puig ha insistit que "ha d'haver-hi un desbloqueig" i per açò ha interpel·lat tots els partits perquè "hagen quedat en la situació en la qual hagen quedat, assumisquen la seua responsabilitat" amb l'objectiu que "per descomptat, abans de finalitzar l'any, si pot ser, hauria d'haver-hi govern que genere estabilitat, confiança i credibilitat". Així, ha mostrat convençut que "ja no pot ningú mirar cap a un altre costat".

D'altra banda, ha justificat la falta de referències a la Comunitat Valenciana ja que era un debat en clau nacional. No obstant açò, li haguera agradat que es parlara del debat territorial des d'"una visió més general" i no només circumscrit a Catalunya perquè "el problema territorial d'Espanya no és només Catalunya".

En eixe sentit, ha subratllat que "el problema greu de finançament que existeix "no pot tapar-se tot pel mantell català". Amb tot, ha garantit que l'endemà de les eleccions "els valencians anem a seguir interpel·lant al Govern, i a tots els partits que diuen que estan a favor del canvi del model, excepte algun -en referència a Vox- que vol liquidar-nos, que complisquen amb la Comunitat Valenciana".