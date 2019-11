La rotunda respuesta de Adriana Ugarte a la pregunta del sexo de Broncano en 'La resistencia' tras los rumores de pareja

Hace una semana, el rumor saltaba a las páginas de algunos medios: Adriana Ugarte y David Broncano eran la nueva pareja del momento. Días después, se supo que la actriz visitaría este lunes La resistencia, el programa de Movistar presentado por Broncano, para promocionar su nueva serie, Hache (Netflix), junto al también actor Javier Rey,

Una visita cargada de morbo que dejó muchos momentos simpáticos y, sobre todo, mucha complicidad entre ellos.

En un momento de la entrevista, llegó el temido -ya no tanto- momento de la cuestión sobre sexo o dinero. "Adriana, has elegido sexo, dinero o cero", le planteó Broncano. "¿Quieres que elija alguna?", le planteó, a su vez, ella. "Yo soy imparcial, soy el VAR", argumentó él para decir que no iba a tomar partido por ninguna de las cuestiones, dejando la pelota en el tejado de la actriz.

"Yo digo que bien. De todo servida", contestó rotunda ella cuando, desde el público, se escuchó un nítido "¡De amor!".

Broncano insistió: "¿Servida en ambas?". "Sí", volvió a contestar ella.