El Tribunal de Comptes obri una investigació pel frau de quatre milions de l'EMT

Així consta en la resolució, consultada per Europa Press i avançada aquest dimarts per Valencia Plaza, en la qual el fiscal cap del Tribunal de Comptes acorda admetre la denúncia interposada el 7 d'octubre per Ciutadans (Cs) de València per aquest assumpte i traslladar-la a la secció d'Enjudiciament perquè es duga a terme la corresponent investigació.

GESTIÓ "ABSURDA"

El portaveu de Cs en l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha recordat a la vista d'aquesta decisió del Tribunal de Comptes que les auditories de l'EMT van desvetlar "nombroses" fallades de gestió de l'organisme i "encara així, Grezzi i els directius de l'empresa van continuar amb una gestió completament absurda i irresponsable que va desembocar en el robatori de quatre milions de diners públics".

"És fonamental que el Tribunal de Comptes dictamine si existeix responsabilitat comptable en la gestió de l'EMT", ha postil·lat.