Inician el montaje del 'Bosque de la Navidad' en calle Larios, que se inaugurará el 29 de noviembre

Así, la vía más conocida internacionalmente de la ciudad se va a convertir durante 40 días en un bosque con 22 arcos, según ha explicado la concejala de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras, que ha informado este martes del inicio del montaje de lo que va a ser la decoración navideña en las zonas emblemáticas de la ciudad.

Porras, junto con la presidenta asociación de comerciantes del Centro Histórico, Juanibel Vera, y vicepresidente de Aehcos, Manuel Camacho, ha detallado que en total se van a iluminar 68 calles del centro histórico a las que se suman en este año Santa Lucía y Comedías con Nosquera.

El montaje de esta decoración luminosa de calle Larios va a representar que se tengan que acotar de manera parcial algunas zonas de la vía. Una vez que se finalice su ensamblaje y esté inaugurado, 'El Bosque de la Navidad' será un montaje para visitar tanto de noche como de día.

Además, una vez más habrá sesiones de luces y música que lo harán aún más distintivo y espectacular. Los horarios de los pases van a ser a las 18.30, 20.00 y 21.30 horas, todos los días, desde el 29 de noviembre al 5 de enero. El viernes 29 de noviembre es el día de la inauguración y tendrá un horario especial.

La música que va a ofrecerse en los espectáculos la componen 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey; 'Jingle bell rock' de Hilary Duff; 'En Navidad: Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana; y 'Never Back Down' (Battlecry): TSFH recorded by the Sofia Session orchestra éz choir - Never Back Down (Battlecry).

Según un estudio realizado por el Área de Turismo, el año pasado hubo más de un millón de visitantes en la época navideña que generaron un impacto económico en Málaga de más 200 millones de euros.

También el pasado invierno, Málaga ha obtuvo el primer puesto en el ranquin 'Best Sunny Christmas Markets in Europe' de la organización European Best Destinations (EBD), que presentó a Málaga como el destino urbano idóneo para celebrar una Navidad soleada. EDB describía nuestra capital como "uno de los destinos de moda en Europa, una ciudad brillante y sorprendente que es una mezcla de todo lo que amas: sol, playa, cultura, autenticidad, tradición y compras". "Málaga también es conocida por la calidad de sus luces de Navidad, -entre las luces de Navidad más bellas de Europa-".

El montaje de 'El bosque de la Navidad' de calle Larios lo ejecutará Iluminaciones Ximénez, empresa concesionaria de este suministro de iluminación y decoración navideña. Su importe es de 532.830 euros, IVA incluido. En 2018, el espectáculo de luz y sonido en calle Larios atrajo cada día a más de 82.000 personas.

ESTRUCTURA

La estructura de este bosque mágico está formada por 22 arcos de tipo ojival de 11 metros entre ejes y 12,80 metros de altura, fabricados en estructura curva de aluminio. La trama perimetral es de origen orgánico y los arcos están conectados entre sí por unas enramadas de 12 metros de longitud de forma curva compuestas. Toda la estructura irá pintada con spray color oro. La iluminación de estos arcos estará compuesta por 1.000 cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz de 0,07 watios cada uno.

El bosque estará plagado de hojas. Serán 342 unidades de chapa de aluminio y metacrilato de 12 por seis milímetros grabados mediante laser e iluminados con hilo de led. Además de estas hojas, habrá más de un centenar de soles fabricados en aluminio de diferentes diámetros: 1,4, 2 y 2,4 metros. Tendrán iluminación a doble cara y experimentará cambios de color. También habrá figuras de ángeles que ofrecerán una atmosfera auténticamente navideña.

Contará con 44 bases de hormigón estancas para albergar la instalación eléctrica de 2.200 kilos cada una y con unas dimensiones de 1,3 por dos por 1,5 metros pintados de color negro mate.

IMPACTO

Por otro lado, han recordado que el turismo que recibió Málaga durante las pasadas navidades generó un impacto económico en la ciudad de 202,1 millones de euros, según el estudio encargado por el Área de Turismo sobre el Impacto Económico y el Empleo de la Actividad Turística durante la Navidad en Málaga, elaborado por la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol.

El eje central fue el espectáculo de luces y música situado en la calle Larios, que cada día concentró a una media de 82.973 personas y un total, durante los 45 días de duración, de 3.733.735 personas, según datos del Área de Seguridad.

El informe, que analizó el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2019, estima que la ciudad recibió 1.179.400 visitas turísticas, compuestas por 732.600 pernoctaciones de turistas en la ciudad y 446.800 visitas de excursionistas -que no suponen pernoctaciones-. Además, el estudio recoge que 58.100 malagueños visitaron el Centro Histórico cada día.

Por término medio, los turistas realizaron un gasto diario medio por persona en su viaje a Málaga -incluidos el transporte, alojamiento y gasto de bolsillo-, de 168,7 euros. Los excursionistas, por su parte, hicieron un gasto diario medio por persona de 60,1 euros.

Asimismo, atendiendo al peso del volumen de turistas y excursionistas, el gasto medio diario del visitante a la ciudad de Málaga durante el período navideño fue de 127,52 euros. Cuando esta cifra se multiplica por las 1.179.000 visitas turísticas y se eliminan los gastos del viaje que no se quedan en el destino, se obtienen unos ingresos turísticos directos en la ciudad de 109 millones de euros. Al sumar esta cantidad al efecto indirecto e inducido generado se deduce una producción total de 202,1 millones de euros.