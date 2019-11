El presidente chileno Sebastián Piñera descarta dimitir pese a las masivas protestas contra su gestión

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha afirmado en una entrevista en la BBC que no piensa dimitir a pesar de la crisis derivada de las masivas protestas que exigen que abandone su cargo. "Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos", ha manifestado.

En dicho medio británico, Piñera defiende su decisión de decretar el estado de emergencia y habla de las grietas del sistema político y económico chileno.

Preguntado por las desigualdades del país, Piñera ha negado que Chile sea el país más desigual de América Latina: "Está en promedio", ha defendido en la entrevista publicada este martes.

"La gente tiene la percepción, y con mucha razón, de que en Chile hay demasiados abusos", agrega a la BBC.

Piñera ha respondido a las preguntas sobre el "exceso de la fuerza" empleado incluso en las protestas pacíficas. "Es por eso que he estado extremadamente preocupado por el uso de la fuerza racional y proporcional. Usted me dice que eventualmente algunas personas han cometido errores o han hecho uso excesivo de la fuerza o han cometido delitos, eso no está permitido, será investigado y si ese es el caso, sancionará", ha expuesto.

Desplome de su valoración

El 78 por ciento de los chilenos reprueban la gestión de Piñera en este estallido contra la desigualdad social, frente al 16 por ciento de los consultados que respaldan al mandatario, según un sondeo realizado por la Agenda Ciudadana Criteria. El estudio pone de manifiesto el desplome de la valoración de la gestión del mandatario, que en septiembre contaba con el apoyo del 33 por ciento de los consultados y el rechazo del 55 por ciento.

El sondeo, publicado por el diario local La Tercera, señala que los encuestados rechazan aún en mayor porcentaje la gestión del Gobierno, reprobada por el 82 por ciento de los ciudadanos y apoyada por el 13 por ciento. El dato del mes anterior situaba al Ejecutivo con el 61 por ciento de rechazo ciudadano y el 30 por ciento de apoyo.

Entre los motivos que citan los encuestados para justificar su reprobación de la gestión de Piñera figuran expresiones como "mal manejo", "medidas parches" y "militarización".

El sondeo refleja que el 41 por ciento de los chilenos consideran que la situación económica actual de Chile es mala. En relación a la proyección a doce meses, el 21 por ciento de los encuestados creen que la situación del país empeorará, frente al 20 por ciento que piensan que será mejor.

En cuanto a las manifestaciones contra el Gobierno, el 79 por ciento de los consultados consideran que tendrán consecuencias positivas y que las cosas mejorarán, un 12 por ciento creen que no servirán para nada y que todo seguirá igual y un 9 por ciento piensan que las marchas tendrán consecuencias negativas y que las cosas empeorarán.