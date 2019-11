Climent critica que el PP utilitze en campanya les ajudes al germà de Puig i assegura no tindre constància de denúncies

De fet, ha assegurat que en el Consell no tenen constància de "cap informe que diga que Inspecció de Treball ha denunciat Labora -servici valencià d'ocupació- per cap fet". "En política no val tot", ha advertit als 'populars', criticant que hagen anunciat la denúncia "utilitzant prou la paraula 'possible'".

En concret, el PPCV va anunciar aquest dilluns que va presentar la denúncia a l'abril davant Inspecció de Treball perquè aclarira si hi havia un delicte contra els drets dels treballadors en aquestes ajudes, que ascendirien a quasi 112.000 euros i tindrien com a condició un augment net de plantilla que no s'hauria produït. No obstant açò, Treball va certificar hores després que no havia estès acta d'infracció ni tenia constància de sancions a les mercantils Comunicacions dels Ports i Mas Mut produccions, vinculades al germà de Puig.

Climent ha subratllat sobre aquest tema, a preguntes dels periodistes, que "quan parles de possibilitats, pot ser que no hi haja res darrere". Ha posat l'accent que "la primera realitat que cal posar damunt de la taula" és que en el Govern valencià no tenen "cap informe que diga que Treball ha denunciat Labora per cap fet".

Sobre la denúncia del PP, ha reconegut que "en 2016 i 2017 hi ha dos reduccions per no haver presentat l'empresa una documentació que es requereix per a tindre eixa ajuda". "El tema s'acaba ací, no hi ha més", ha emfatitzat, i ha exigit "molt de rigor i serietat", a més de garantir que la Generalitat pren "les mesures corresponents si realment les coses no es fan bé o hi ha algun error".