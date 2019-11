USO achaca la "tendencia negativa" del desempleo en Baleares a la "excesiva dependencia laboral del turismo"

Según ha explicado Salamanca este martes en una nota de prensa, la situación laboral de las Islas "no mejorará hasta que no se apueste de verdad por otros sectores más estables y no tan atados a la temporada veraniega". Asimismo, ha abogado por la inserción de mujeres y población joven al mercado laboral.

Los datos del paro publicados este martes, reflejan un incremento del porcentaje de desempleados del 0,73 por ciento interanual -369 personas más- en Baleares. Mientras, a nivel intermensual, es decir, respecto a septiembre, el incremento de desempleados en las Islas es de un 25,28 por ciento -10.209 personas más-.