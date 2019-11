El preu de la vivenda de segona mà segueix un 27% per davall de la mitjana a la Comunitat, segons Fotocasa

Per províncies, Alacant es va posicionar com la més cara a l'octubre amb una mitjana de 1.491 euros per metre quadrat (+0,3%), seguida de València amb 1.407 euros (-0,1%) i Castelló amb 1.098 euros (-0,4%).

El major descens es va registrar en la localitat valenciana de L'Olleria (-10,1%), seguida de Dolores (Alacant) i Sogorb (Castelló), amb baixades del 7,9% i 7%, respectivament. El preu de la vivenda usada va baixar en 93 dels 162 municipis analitzats pel portal immobiliari.

Per contra, l'increment més pronunciat es va donar en la localitat alacantina de Teulada (+8,5%), seguida de Massanassa (València), fins a un 6,1%.

De fet, només sis municipis van superar a l'octubre la barrera dels 2.000 euros per metre quadrat: Alboraia (València), amb 2.435 euros; Benidorm (Alacant), amb 2.283; Calp (Alacant), amb 2.211; Altea (Alacant), amb 2.148; Xàbia (Alacant), amb 2.107, i Finestrat (Alacant) amb 2.023.

En general, la Comunitat Valenciana va registrar el seu màxim històric en el preu mitjà de la vivenda a l'abril del 2007, amb un valor de 2.430 euros per metre quadrat. Des d'aleshores ha acumulat un descens del 43%.