Esteban (PNV), desconcertado porque Sánchez quiera enfrentar solo la territorialidad "con Código Penal y mano dura"

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Esteban ha hecho una valoración del debate a cinco de este lunes por la noche entre los aspirantes del PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox a la Presidencia del Ejecutivo central, y ha afirmado que no ha quedado "nada claro qué aliados o qué es lo que quiere el señor Sánchez". "A mí me dio la sensación de que, si no está el PNV, no hay ninguna propuesta positiva para Euskadi", ha indicado.

En cuanto a la cuestión territorial, ha explicado que "lo único que se propone es más mano dura y Código Penal". "La verdad es que me soprendió absolutamente para mal el presidente del Gobierno, proponiendo, de nuevo, penalizar y tipificar las convocatorias de referéndum", ha apuntado.

También se ha referido a las pretensiones del candidato del PSOE en materia de medios de comunicación o de educación, "que no solo van a afectar a Cataluña", sino también a Euskadi porque son competencias exclusivas de estas comunidades autónomas.

En cuanto a las dificultades que parecen persistir para que haya un desbloqueo, el dirigente jeltzale ha reprochado que "en la política española se interpreta hacer política como no dar ni una gota de agua al adversario" porque "parece que ceder, ser débil", y temen que los electores "no aprecien ese gesto".

Para Aitor Esteban, "están absolutamente equivocados", y ha explicado que "el problema es que hay bastantes personas de partido, pero no hay ningún estadista", que "mire más lejos a solucionar los problemas de la sociedad, a ver cuál es el futuro medio, aún a riesgo de poder hacer gestos que sean malinterpretados en un momento determinado por la sociedad". "Pero sabe que ése es el camino adecuado y que, al final, la sociedad lo va a apreciar. Nadie quiere tomar riesgos, y el perjudicado es el propio país y la propia sociedad", ha advertido.

Esteban ha dicho que, de esta forma, "se sigue sin tomar decisiones", lo que se traduce "en más meses perdidos". "Sánchez está haciendo el planteamiento de: '¡Vótenme! y, luego, oiga...'. A mí me parece absolutamente sorprendente, pero no solo con el sistema que hay de elección de investidura en el artículo 99 de la Constitución, sino también en cualquier otra circunstancia. Porque, si sale elegido, tendrá que tener, ya no digo que una mayoría absoluta, porque igual no es necesario, pero sí una mayoría relativa que provea de cierta estabilidad", ha manifestado.

DECRETOS LEYES

El candidato del PNV cree que a Pedro Sánchez "parece que no le importa". "¿A qué va a jugar?, ¿qué juego va a jugar?, ¿qué política va a hacer exactamente?, ¿vamos a seguir con el sistema de decretos leyes?, porque últimamente en este país ya no hay parlamentarismo", ha añadido.

A su juicio, "éste no es el sistema político que hay en la Constitución". "No me parece absolutamente nada serio. Nosotros vamos a intentar, en cualquier caso, dotar de estabilidad, intentar hablar. Más que la ocasión anterior, no podemos hacer. Es decir, si nuestros votos van a ser necesarios para que al final salga, si ha conseguido armar alrededor otros votos y cierta mayoría, van a estar ahí", ha indicado.

En todo caso, ha recordado que los jeltzales tienen su propio programa y les gustaría hablar de ello. "Ayer a mí Pedro Sánchez me desconcertó, sinceramentre, porque el problema territorial enfrentarlo únicamente con el Código Penal y mano dura, no sé cuál es exactamente su visión de futuro y qué quiere hacer. Pero intentaremos hablar, que haya un cierto sentido común y que podamos articular una relativa estabilidad, pero es que a mí, sinceramente, me dejó muy preocupado el debate de ayer", ha asegurado.

VOX

Esteban ha explicado que también le pareció "terrible y clamoroso el silencio" del PP y Ciudadanos cuando se les interpeló acerca de la intención de Vox de ilegalizar al PNV. A su juicio, la declaración del partido de Santiago Abascal con la amenaza de ilegalizar a la formación jeltzale "ya denota algo".

En su opinión, "denota el talante de lo que es esta gente y que no es un partido político más". "Me preocupa es la ausencia de reacción por parte del resto de las formaciones políticas a este tipo de cosas", ha indicado.

El dirigente jeltzale ha subrayado que "el silencio de ayer de Casado y de Rivera fue muy significativo". "¡Pues dejen que crezca el tigre y, luego, se van a arrepentir!. A su juicio, Vox "representa a quiénes representa y no lo oculta, son lo significaba el régimen anterior: desaparición de autonomías, eliminación de partidos, 'todo lo que no me gusta, lo tapo', más la agenda sobre igualdad".

Además, ha criticado "la equiparación obscena que hacen de inmigración directamente con la violencia que pueda haber". "En un país con principios democráticos bien arraigados, a esta gente se le podría un cordón sanitario", ha apuntado. A su entender, en el debate se dijeron "auténticas burradas que no son ciertas, pero esto empieza a ser el mundo de las 'fake news' todos los días".