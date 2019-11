Pons destaca que es el Consell de Ibiza el que tiene las competencias para luchar contra el intrusismo en el transporte

Así se ha pronunciado el responsable autonómico de Movilidad durante el pleno del Parlament de este martes después de que el diputado del PP Mariano Juan le preguntase sobre las acciones del Govern para combatir esta problemática, y haya destacado que desde hace unos años en Ibiza y en el resto de Baleares no son capaces de erradicar el intrusismo que genera "una mala imagen" de las Islas, así como problemas de inseguridad, ha opinado el 'popular'.

El diputado ha recordado que el Consell, los ayuntamientos y los cuerpos policiales han hecho un "gran esfuerzo" para combatir esta problemática, con más de 400 expedientes abiertos este verano, aunque las acciones no han sido suficientes. "Es imprescindible la colaboración del Govern, visto que las administraciones locales no han sido capaces de erradicarlo", ha dicho Juan.

Pons ha contestado que el intrusismo es "un tema que preocupa", aunque que hay que ser "consciente" de lo que supone asumir competencias y el Consell gestiona las de transporte terrestre desde hace 20 años.

El conseller ha relatado que en la pasada legislatura, y tras una petición de ayuda por parte del Consell de Ibiza, el Govern colaboró en la lucha contra el intrusismo mediante inspectores, algo que "no se había visto nunca, que el Govern actuara en un lugar sin competencias".

"El Govern ayudará en todo lo que sea necesario, pero quien tiene la última palabra y debe instruir los expedientes es el Consell", ha añadido.

"Es inconcebible que ganen la partida los taxis pirata", ha contestado Juan, quien ha repasado las medidas llevadas a cabo en la legislatura 2011 contra el intrusismo.

"No diga que el Govern no ha hecho nada. Ha hecho más de lo que le tocaba", ha concluido Pons después de que el 'popular' le espetase que no habían "hecho nada".