CCOO: "Los contratos temporales y la precariedad son un síntoma de debilidad de las políticas de empleo"

En este sentido, el sindicato considera que la precariedad laboral "es la causa del empobrecimiento de la población" y exige el desbloqueo de la negociación colectiva, la derogación de la reforma laboral y una apuesta por las políticas activas de empleo desde las instituciones".

Asimismo, exige "una dotación de más recursos a la inspección de trabajo para que pueda luchar contra el fraude, un cambio del modelo productivo hacia un trabajo decente, que elimine la brecha salarial, la temporalidad y la parcialidad en la contratación".

"Estos elementos no hacen más que contribuir al crecimiento de una enorme bolsa de trabajadores pobres, en la región, que no pueden llegar a fin de mes y mucho menos mantener en condiciones a sus familias, sobre todo si se quedan en paro y no cobran ningún tipo de subsidio", concluye CCOO.