El nombre d'afiliats a la Seguretat Social augmenta un 2,05% en octubre a la Comunitat Valenciana

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana va augmentar 38.646 cotitzadores a l'octubre, un 2,05 per cent, respecte al mes anterior, segons les dades donades a conéixer aquest dimarts pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. La xifra total d'afiliats va ser 1.924.934, la qual cosa suposa 48.874 cotitzadors més que a l'octubre del 2018 i un increment del 2,61 per cent.

Així, en la província de València el nombre total d'afiliats a la Seguretat Social el passat mes d'octubre es va situar en 1.021.433, una xifra que representa un creixement de 29.178 (2,94 per cent més) respecte al mes de setembre d'enguany i 30.366 cotitzadors més (3,06 per cent més) respecte a octubre del 2018.

En la província d'Alacant, el nombre d'afiliats a l'octubre passat va ser de 667.780 persones, 3.502 més (0,53 per cent més) que al setembre i 15.858 més (2,43 per cent més) que a l'octubre del 2018. En la província de Castelló el passat mes el nombre de cotitzadors va arribar als 235.721, 5.966 més (2,60 per cent més) que al setembre i 2.649 (1,14 per cent més) que un any abans.

Del total d'afiliats a la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana, el gruix -1.566.399- pertanyen al Règim General, dels quals 54.347 s'inclouen en el sistema especial del sector agrari i 31.111 en el de la llar. Quant a la resta de cotitzadors valencians, 351.493 són autònoms i 7.042 treballadors del mar.

En el conjunt del país, la Seguretat Social va tancar octubre amb un augment mitjà de 106.541 afiliats (+0,5%), la seua segon millor dada aquest mes dins de la sèrie històrica després de l'assolida l'any passat, quan es van guanyar 130.360 ocupats. Amb el repunt registrat en el desé mes de l'any, el total d'ocupats es va situar en 19.429.993 afiliats, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.