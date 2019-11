Educació inverteix 1,9 milions d'euros en 656 projectes innovadors de centres docents

Així ho ha afirmat el conseller Vicent Marzà, després de publicar-se en el Diari Oficial Generalitat Valenciana la resolució de la convocatòria de subvencions en els centres docents sostinguts amb fons públics perquè desenvolupen projectes d'investigació i innovació educativa (PIIE) durant el present curs.

Existeixen 84 PIIE que aborden la inclusió educativa a través de múltiples ferramentes, des de les arts escèniques fins a la robòtica o l'esport. D'altra banda, també rebran ajudes 86 projectes dissenyats per a treballar l'educació per al desenvolupament sostenible en tots els espais dels centres, activitats i servicis educatius. Entre aquests últims destaquen les ecoescoles, els projectes per a renaturalitzar els patis o els horts escolars.

Per províncies, 215 centres educatius d'Alacant rebran 657.332,98 euros per a innovar i millorar la seua pràctica educativa. A Castelló són 84 els centres docents que es repartiran 242.988 euros i la inversió en innovació educativa a València ascendeix a 1.025.711,11 euros i arribarà a 350 escoles i instituts.

Amb aquesta convocatòria Educació porta acumulats 5,4 milions d'euros d'inversió en projectes d'investigació i innovació educativa en quatre anys, prop de nou vegades més que en els quatre anys anteriors.

Segons el conseller, ja s'han promogut 2.129 projectes d'investigació i innovació educativa entre el 2016 i el 2019 amb l'objectiu d'avançar en nous models pedagògics i millorar l'educació valenciana.