Aznárez (UP) aboga por la "importancia del feminismo en la política"

Según ha informado el partido Aznárez fue muy crítica con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, afeando al candidato socialista su polémica afirmación de que la presencia de Pablo Iglesias en un Gobierno le quitaba el sueño: "¿Por qué no le quitó el sueño al señor Sánchez cuando, con nocturnidad y alevosía, se modificó el articulo 135 de la Constitución?".

También se preguntó "¿Por qué no le quitó el sueño en aquel momento que se antepusiese el pago de la deuda a las necesidades de las personas? ¿Por qué no le quita el sueño ahora la pérdida de derechos que supone la aplicación de la llamada "mochila austriaca"? Porque eso es lo que me quita el sueño a mí y a millones de españoles".

Asimismo, también destacó la importancia del feminismo, "hace falta más feminismo en la política. El PSOE "hace un feminismo únicamente institucional. Se queda en la igualdad institucional y no baja al feminismo de calle. Unidas Podemos hace feminismo empoderando a las mujeres pero también empoderando a las instituciones y a las políticas que emanan de éstas".

Respecto al conflicto catalán, la diputada navarra resaltó la importancia del diálogo: "Yo vengo de Navarra, y mi tierra sufrió durante décadas un conflicto durísimo con el que fuimos capaces de acabar desde el consenso y el diálogo. La solución está ahí y no en la imposición".

Por su parte, Illoro puso de manifiesto la importancia de Unidas Podemos en el escenario político actual, "venimos de un sistema bipartidista que ha demostrado no ser efectivo. Unidas Podemos les obliga a bajar a la realidad y a pisar la calle, les obliga a hacerse cargo de otro tipo de políticas por las que antes PP y PSOE pasaban de puntillas. La ciudadanía ha dado un ejemplo de empoderamiento que ha permitido la aparición de nuevas formaciones, y las instituciones y la forma de hacer política tienen que cambiar."

Respecto a la relación de su formación con el Partido Socialista, el candidato de Unidas Podemos manifestó que "se necesita un polo fuerte que le recuerde al PSOE que las políticas se hacen pensando en la gente y no a costa de ella".

Finalmente, también dedicó parte de su discurso para hablar de políticas sociales, "queremos volver a subir el salario mínimo, de 900 a 1200 euros; pero también queremos subir las pensiones y garantizarlas por Ley. Son nuestros pensionistas quienes tienen que dormir tranquilos, no el Presidente del Gobierno. A esa generación le debemos todo lo que tenemos: la educación, la sanidad, los servicios sociales, las infraestructuras... Todo eso salió de su trabajo".

Por su parte, Robles centró su intervención en la cuestión climática y medioambiental, "necesitamos conservar el ecosistema porque vivimos en él y de él. El ecosistema es el agua que bebemos y es el aire que respiramos. El ecosistema es la vida misma y no podemos permitir que se analice en clave estrictamente económica".