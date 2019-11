Els vehicles “zero emissions” podran aparcar gratis en l'ORA de València

Els cotxes elèctrics i els híbrids amb una autonomia de 40 quilòmetres podran aparcar gratis en els estacionaments regulats de l'ORA (la coneguda com a zona blava) durant els dos pròxims anys.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València va aprovar ahir una modificació de l'ordenança fiscal a través de la que es bonificarà durant aquest període als vehicles la combustió dels quals siga de zero emissions, els elèctrics o híbrids amb autonomia mínima de 40 quilòmetres, de manera que no hagen d'abonar cap quantitat per estacionar en zona blava en cap punt de la ciutat.

Així ho van anunciar ahir els vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo en la roda de premsa celebrada després de la reunió de l'Executiu municipal, que ha aprovat aquesta mesura que tracta de “fomentar el pas del vehicle convencional al de zero emissions”. “Amb aquesta mesura volem ajudar al fet que València siga una ciutat de referència dins de les iniciatives fiscals per a combatre el canvi climàtic i afavorir la transició ecològica”, va dir Gómez.

D'altra banda, també van informar d'una altra mesura aprovada ahir i emmarcada en la transició ecològica, com és la instal·lació de noves pèrgoles fotovoltaiques en cinc barris de la ciutat: Botànic, Tres Forques, el Cabanyal, la Llum i Malva-rosa. El pressupost d'adjudicació és de 443.614,65 euros i permetrà un estalvi energètic anual de 400 MW/h i una reducció de la factura d'aproximadament 40.000 euros anuals al Consistori, va assegurar Campillo.

El portaveu i vicealcalde també va anunciar la contractació per part de la Junta de Govern Local de quatre nous integradors socials que s'uneixen a les huit contractacions aprovades fa una setmana. “Aquests treballadors són fonamentals per a l'aplicació de la Renda Valenciana d'Inclusió”, va explicar Campillo, que va recordar que l'Ajuntament rep una subvenció de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a desenvolupar la comesa que realitzaran els integradors.

La Junta de Govern Local també va donar llum verda a la composició d'una comissió que s'encarregarà de comprovar que els pressupostos del Consistori de la capital valenciana “s'ajusten als paràmetres de perspectiva de gènere”.

L'equip de Govern també vol que s'analitze si els seus comptes contemplen la lluita contra el canvi climàtic o la generació d'ocupació, entre altres aspectes. Aquest òrgan estarà compost per membres de l'àrea d'Igualtat i altres serveis del Consistori, com a Hisenda, i comptarà també amb vocalies per a associacions i “persones referents”, tal com va apuntar Gómez.

Subvencions i mesures socials

Ajudes. La Junta de Govern Local d'ahir també va aprovar una dotació de 100.000 euros per a la convocatòria d'ajudes a associacions per la igualtat LGTBI.

Integradors socials. Quatre nous integradors socials seran contractats per a tramitar la Renda Valenciana d'Inclusió de la Generalitat.

Perspectiva de gènere. Una comissió analitzarà amb caràcter previ i posterior els pressupostos de l'Ajuntament de València des del punt de vista de la igualtat de gènere, segons l'acord adoptat ahir per l'Executiu local.