Chiqui, de 'GH', hospitalizada, preocupa (e indigna) a sus seguidores

Almudena Martínez, más conocida como Chiqui, exconcursante de Gran Hermano, ha dejado preocupados a todos sus seguidores con un mensaje desde el hospital.

"Todo en la vida pasa por algo. Todo a la larga pasa factura", escribió la televisiva junto a una foto en la que ha mostrado la vía a través de la que está conectada al suero que le han puesto en el hospital. "Aún estoy aquí, con una reacción nerviosa por todo el cuerpo", explicó la también exconcursante de Supervivientes, haciendo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud.

Sin embargo, pasaba el tiempo y la murciana no daba más detalles sobre qué había motivado que acabara en el hospital, por lo que desató la indignación de algunos seguidores, que acusaron a Chiqui de querer llamar la atención.

"No está bien lo que haces. Para esto, no pongas nada porque la gente se preocupa" o "¿Para qué subes esta foto? Es puro morbo si al final no dices nada", son algunos de los comentarios vertidos a la, por otra parte, querida exconcursante tras su publicación.

“Gracias a todos por preguntar y, la verdad, subiré las fotos que me de la real gana, que para eso es mi red social, faltaría más. Al que no le guste, que no me siga. Corticoides, suero, etc.”, se defendió ella.