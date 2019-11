Inma, molesta con la actitud de su cita en 'First dates': "Me he sentido como un objeto"

Hay detalles en las citas de First dates que hacen que una futura relación no llegue a formarse. Y eso fue lo que pasó entre Inma y Óscar este lunes.

Inma afirmó nada más llegar al restaurante de Cuatro que "me casé enamorada de mi exmarido, me separé enamorada de él y eso lo hizo más difícil, pero fue una decisión que tuve que tomar".

La madrileña le dijo a Carlos Sobera que el chico que quisiera conquistarla debía ser "atento, conversador porque yo hablo mucho, activo...".

Su cita fue Óscar: "Soy de los que se aburren de las cosas cuando se repiten y se repiten, necesito cambiar de rutinas", señaló en su presentación.

Uno de los momentos más embarazosos de la cena fue cuando el empresario le pidió que se levantara para ver su cuerpo: "Ponte de pie, por favor, y haz una vuelta atlética para tener una visión general".

Esa petición no le gustó nada a la monitora deportiva, que llegó a reconocer que "me he sentido como un objeto". Y añadió que "ha tenido tiempo suficiente para mirarme porque él iba detrás cuando hemos entrado. Quizá le tenía que haber dicho que no me levantaba".

Otro de los detalles que sorprendió tanto a Inma como a los espectadores fue la afirmación del uruguayo de que "la Tierra es plana y todo lo que enseñó la NASA eran cosas hechas por ordenador".

Al final, Inma afirmó que no tendría una segunda cita con Óscar porque "no he sentido química". Por su parte, el uruguayo coincidió con la monitora ya que "creo que no estamos buscando lo mismo".