Recuerda su lucha contra la bulimia en 'Got Talent': "Tú le das sentido a mi trabajo, te doy un sí"

"Tú eres la que le da sentido a mi trabajo". Estas fueron las palabras de un emocionado Risto Mejide tras la actuación de Aya en Got Talent. La concursante se subió al escenario, entre lágrimas, para cantar. Y es que la música le salvó la vida en su lucha contra la bulimia.

La canaria, de 17 años, combinó Hello, de Adele, con una canción en árabe, lo que Mejide definió como una mezcla "preciosa". "Soy árabe y occidental a la vez, así que me apetecía cantarla", justificó la talent, que fue aplaudida por el madrileño Nuevo Teatro Alcalá.

"Es increíble, porque la música es el pilar fundamental en mi vida. Yo sufrí de un trastorno alimenticio que se llama bulimia", se sinceró la aspirante, que confesó además que esta afición fue lo único que le ayudó cuando se sintió “sola” durante esta etapa.

“Había comenzado el instituto. Nuestros cuerpos habían cambiado y yo me veía diferente a mis compañeras. Me autodestruí. No pensaba en otra cosa que no fuera comer para después vomitar”, continuó relatando la concursante.

En este sentido, la canaria contó que este trastorno estaba siendo perjudicial para su voz: “Mis cuerdas vocales estaban dañadas por el ácido que subía desde mi estómago hasta mi garganta”, añadió Aya.

Tras esta historia, el jurado le dedicó unas bonitas palabras: “Cuando la gente se enfada conmigo yo siempre les digo que estoy intentando defender cada plaza para los concursantes que tengan talento, que nos emocionen. Te doy un sí”, opinó Mejide.

Dani Martínez subrayó que la joven protagonizó una actuación de las que marcan “la diferencia”. Por su parte, Paz Padilla consideró que “superar la bulimia es algo muy fuerte”: “Cuando tengas miedo, aférrate a la música”, le aconsejó a Aya, que finalmente pasó a la siguiente fase.