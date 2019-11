Isaac, sobre su cita en 'First dates': "La chica es igual que yo, ni estudia ni trabaja"

First dates comenzó la semana con una pareja que, nada más verse y sin hablarse, ambos supieron que tendrían una segunda cita.

El primero en llegar al restaurante de Cuatro fue Isaac, un joven sevillano que afirmó: "Siempre he buscado ser diferente al resto". Y añadió que "llevo menos de un mes soltero y soy una persona que tiene mucho cariño por dar. Aparte de que me quiero mucho a mí mismo, me gusta mucho querer a una persona".

Carlos Sobera le preguntó cómo le gustaban las mujeres, y el músico le dijo que le gustaba que "me respete, que tengamos los mismos gustos y que su look sea similar al mío porque me encantan los tatuajes, los piercings, trenzas, rastas...".

Deni, su cita de este lunes, se quedó tan prendada de Isaac nada más entrar que hasta se lo olvidó saludar al presentador: "Dame dos besos", le dijo Sobera.

"Desde que se escribir empecé a hacer poemas para mi madre y mi familia sin darme cuenta de que hacía rimas. Poco a poco me fui juntando con gente que le iba el rap y me di cuenta que era lo que realmente me llenaba. La música lo es todo para mí", señaló la almeriense.

Lo primero que le preguntó Isaac a Deni fue: "¿Estudias?". Ante la respuesta negativa de la joven, el sevillano soltó un suspiro de alivio y le dijo: "Menos mal, porque yo tampoco".

Mientras hablaban de sus proyectos musicales, la conexión entre ambos era palpable en cada minuto de la cena, con sonrisas cómplices y compartiendo experiencias.

En un momento de la cena, él se fue al baño para llamar a un amigo y contarle cómo iba la cita: "La tía es igual que yo, no está estudiando, no está trabajando, está centrada en la música, está tatuada, con piercings...", reconoció entusiasmado.

Al terminar la velada, primero visitaron el privado, donde Isaac le enseñó el vídeo de uno de sus temas que está Youtube: "Me flipa cabrón", admitió la almeriense.

Al final, el sevillano afirmó que volvería a quedar con Deni porque "me ha caído de lujo y podemos tener proyectos futuros. Quedaría contigo como amiga para empezar". Por su parte, la joven no dudó: "Claro que sí tendría una segunda cita con él". Y los dos, de la mano, abandonaron el local de Cuatro.