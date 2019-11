García-Page dice que C-LM se juega en las elecciones el trasvase Tajo-Segura

"Se nos llevan de aquí el Mar Menor cada dos años, quiero el Mar Menor limpio y quiero el agua del Tajo en el Tajo, las dos cosas son muy claras y, además, van juntas", ha afirmado García-Page en una acto público en Torrejón del Rey (Guadalajara), donde también ha participado el secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido; el candidato al Senado Rafael Esteban, y la alcaldesa de localidad, Bárbara García.

El dirigente socialista se ha referido a la petición de Portugal de triplicar el caudal del río Tajo y ha recalcado que, "en materia de agua, las cosas no son neutrales".

"Hace dos semanas nos hemos quedado asustados viendo las lluvias en el Levante", ha apuntado García-Page y también ha señalado las noticias de la Confederación del Segura que "reconocen que hay miles y miles de hectáreas ilegales en Murcia que, además de quitarnos el agua a nosotros, están contaminando y destrozando el Mar Menor". Y, con ello, se ha mostrado dispuesto a "negociar con el presidente de Murcia, de Valencia y con el Gobierno de España" sobre este asunto.

"Estoy dispuesto a negociar un acuerdo que incluya también la solución al Mar Menor porque nunca la contaminación de la fuente ha estado tan relacionada con la del destino y esto lo ha propiciado casi siempre el PP, es quien más agua ha trasvasado, más votos ha sacado, más campaña y populismo, y necesita de un partido, de un gobierno y unas instituciones que crean de qué va esto", ha afirmado.

Con ello, ha advertido de que estas elecciones del 10 de noviembre son "más importantes que ninguna" porque, "a lo mejor no tenemos gobierno por un voto, por un uno por ciento", y "es la vez que más buscamos que la gente vote, no está claro".

"Me gustaría frente a las campañas para desmovilizar, de la mentira, parece de vergüenza ver cómo el PP contrata a empresas para engañar a la gente, como si no hubieran engañado tanto, tanto que nos dio pie a una moción de censura", ha apuntado.

García-Page ha señalado que el PSOE se presenta con "un proyecto de socialdemocracia de 180 grados", basado en la defensa de la educación pública, la sanidad pública, los servicios sociales públicos, la dependencia y el empleo de calidad.

"Y, por eso, amigos y amigas no nos engañemos. El PSOE no va a ceder ni un solo paso hacia atrás, ni un milímetro en lo que tiene que ver con la idea de España, no es la España cañí de los de siempre, es la España plural, razonable y única", ha aseverado.

II PLAN DE ÉXITO EDUCATIVO

Por otra parte, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará el II Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano por el que se contratarán más de 800 docentes.

"Se han gastado los que han reventado papeleras, cubos de basura y contenedores en Cataluña más de 7 millones de euros, me da a mí para hacer 4 centros de salud", ha apuntado.

Y ha destacado que "con 7 millones de euros esta región ha conseguido poner en marcha las 22.000 becas de comedor escolar que suprimió Cospedal" y "vamos a gastar el doble de lo que han roto en contenedores, lo vamos a gastar en algo tan hermoso y bonito como es contratar a 800 nuevos profesores para el plan de refuerzo escolar y de éxito escolar para la gente que lo tiene más difícil".

Con todo, ha llamado a la gente "a la responsabilidad de que es necesario votar porque hoy estamos en elecciones porque ha querido Pedro y yo estoy de acuerdo".

"El PSOE entre gobernar con radicales, entre depender de radicales y poner por delante los intereses de España, lo que ha hecho el PSOE ha sido poner los intereses de España por delante de los del partido, eso no lo ha hecho el PP nunca", ha concluido.

MOVILIZACIÓN

Por su parte, el secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, ha hecho un llamamiento a la movilización el próximo día 10 de noviembre. "Un diputado puede depender de un voto y un Gobierno puede depender de un diputado", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que en estas elecciones "no votar al PSOE es sinónimo de abrirle la puerta del Gobierno a Vox y a su programa de recortes en derechos y libertades".

En este sentido, ha insistido en que los únicos gobiernos posibles tras el 10 de noviembre son el de Pedro Sánchez, "que seguirá en la línea de estos meses, subiendo las pensiones, el Salario Mínimo o incrementando las políticas de igualdad" o el del PP, "que no llegará sólo, sino que lo hará con Vox, que es el partido que niega la violencia de género o pretende que la seguridad ciudadana no la garanticen las fuerzas y cuerpos de seguridad, si no las armas que cada uno lleve".

Pablo Bellido ha pedido también que la ciudadanía tenga en cuenta a la hora de votar a quién presenta cada partido. "En Guadalajara el PP presenta al Congreso al consejero de Cospedal que quiso cerrar las urgencias rurales y paralizó las obras del Hospital", ha recordado en referencia a José Ignacio Echániz, y ha añadido que el candidato al Senado de los populares es Antonio Román "que en vísperas de las elecciones municipales, siendo alcalde de Guadalajara, abrió un edificio sin terminar poniendo en riesgo incluso la vida de las personas por intentar buscar un puñado de votos".

Frente esto, ha dicho, el PSOE presenta a personas en sus listas por la provincia "que son de Guadalajara de todo corazón, que conocen la provincia y la ponen por delante de todo lo demás, incluso del PSOE si hiciera falta".