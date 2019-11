Borràs (JxCat): "Un rey que debe esconderse no quiere entender qué pasa en Catalunya"

20M EP

La cabeza de lista de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado este lunes que un rey "que no puede pasear por la calle, que debe esconderse, que no mira ni siente, no puede saber ni quiere entender qué pasa en Catalunya".