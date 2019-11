Mañueco aboga por "municipalizar la campaña" para promover "una movilización masiva" de los votantes del PP

El responsable autonómico del PP ha insistido también en la idea de "unir el voto en torno al Partido Popular" y ha advertido de la importancia de "ir pueblo a pueblo y barrio a barrio" para tratar de mejorar el resultado de los populares en Castilla y León: "Estamos en un momento crucial y hay una puerta abierta para que podamos ganar las elecciones", ha subrayado Mañueco.

Del mismo modo, el presidente de la Junta ha alertado de que "la división del centro-derecha beneficia al PSOE y a Pedro Sánchez", y ha dejado claros los objetivos del Partido Popular: "Queremos ser primera fuerza y recuperar esa posición de privilegio en Zamora y en Castilla y León", ha resaltado Fernández Mañueco.

Para ello, el responsable autonómico del Partido Popular ha pedido la vuelta de "quienes confiaron en algún momento" en su proyecto, y ha insistido en que "opciones hay muchas, pero alternativa de cambio solo una, y es el PP de Pablo Casado".

Mañueco también ha realizado una defensa de su labor al frente de la Junta en estos últimos cinco meses, y ha asegurado que "no se va a cerrar ningún consultorio médico", tras la polémica generada por el plan piloto de la Consejería de Sanidad para la comarca zamorana de Aliste: "Además, quiero dejar claro que los ayuntamientos que no quieran fusionarse no tendrán que hacerlo si no quieren", ha apostillado el presidente autonómico.

Por último, Alfonso Fernández Mañueco ha concluido apuntando que "las personas piden un gobierno moderado y sensato", y ha pedido un esfuerzo para "vencer al hartazgo y a la desmovilización". En el acto en el que ha participado el presidente regional también han intervenido la candidata al Congreso de los Diputados por Zamora, Elvira Velasco, y el presidente provincial del PP y aspirante al Senado, José María Barrios.