10N.- Torrent no reconoce la "autoridad" de Felipe VI y niega que los catalanes tengan rey

20M EP

El presidente del Parlament y dirigente de ERC, Roger Torrent, ha afirmado este lunes que no reconoce la autoridad de Felipe VI y que los catalanes no tienen rey: "No reconocemos la autoridad de un señor que avala la violencia policial contra los ciudadanos el 1-O".