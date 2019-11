El baile sensual de María Teresa Campos en Instagram que ha sorprendido a su nieta Alejandra Rubio

Alejandra Rubio tiene acostumbrados a sus seguidores a compartir su día a día; no solo publica fotos con su pareja o habla sobre los estudios, sino que también muestra diferentes momentos con su familia.

El pasado domingo, la hija de Terelu Campos pasó el día con su familia y no dudó en compartir a través de su Instagram un vídeo con su abuela, María Teresa Campos.

Alejandra Rubio comparte en su Instagram el baile sensual de su abuela. ALEJANDRA RUBIO / INSTAGRAM

En el vídeo aparece bailando la canción I Just Want to Make Love to Youde Etta James, acompañada de la palabra "Abu". Al final del storie se las ve a ambas riéndose y mostrando la complicidad que existe entre ellas.

Y es que abuela y nieta están muy unidas. Desde pequeña se ha podido ver a Alejandra Rubio sorprendiendo a su abuela en algunos de sus programas. No en vano, María Teresa Campos es todo un apoyo para ella y ha estado a su lado en muchos de los momentos que han marcado la vida de la joven.