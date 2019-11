La Comunitat Valenciana tanca un octubre "molt càlid" amb temperatures de 35º i la mitat de pluges de l'habitual

Octubre ha tingut una precipitació acumulada de 38,2 l/m2, que és una mica més de la mitat que la de la mitjana climàtica del període 1981-2010 (71.0 l/m2). La temperatura mitjana, 17,5 graus, és 1,2 graus superior que la de la climatologia de referència (16,3º).

Quasi tot el mes les temperatures van estar per damunt de la mitjana climàtica normal. Destaquen, sobretot, el primer i últim dia, que van tindre una anomalia mitjana de +4,1 i +4,7º, respectivament. Les temperatures més altes es van registrar el dia 1, quan es van registrar 35,0º a València i Sumacàrcer, 35,2 a Xàtiva (València) i 35.3 en l'aeroport de València.

En l'observatori de València i en el de l'aeroport de València, la temperatura registrada l'1 d'octubre és la segona més alta de les seues respectives sèries en l'últim trimestre de l'any, només superada pels registres del 21 octubre del 2014, quan en tots dos observatoris es va registrar una màxima de 35.8º. València té dades des del 1869 i l'aeroport des del 1966.

Els dies més freds d'octubre van ser el 21 i el 22, coincidint amb el temporal que va deixar pluges generalitzades en tot el territori. El dia 22 es va produir una lleugera nevada en les cimeres de les muntanyes de l'interior de la mitat nord.

El mes ha sigut lleugerament més anòmal en l'interior i en el nord, on hi ha observatoris amb una mitjana que supera en dos graus la mitjana normal d'octubre.

UN MES "PLUVIOMÈTRICAMENT NORMAL"

La precipitació acumulada ha sigut de 38,2 litres per metre quadrat, que és una mica més de la mitat que la de la mitjana climàtica del període 1981-2010 (71 l/m2). Malgrat que la precipitació acumulada ésaproximadament la mitat del normal en un mes d'octubre, el mes queda qualificat com "pluviomètricament normal", ja que octubre del 2019 està entre el 40% i el 60% dels registres de la llista ordenada de precipitació mitjana mensual del període 1981-2010.

Per províncies, la precipitació acumulada a Alacant és un 5% inferior a la mitjana normal provincial d'octubre. A València, el dèficit és del 56% i a Castelló del 49%.

TEMPORAL

Els valors més alts de precipitació acumulada en el mes es van registrar en el nord d'Alacant: Xàbia (Montgó), 112,8 litres; Orba, amb 96,7 litres i Pego, amb 82,2 litres. També en el nord de Castelló: a Vinaròs, amb 80,5 i Fredes, 69,4 l/m2. En àmplies zones del nord de València i del litoral sud de Castelló l'acumulat mensual va ser inferior a 25 l/m2.

Quasi tota la precipitació acumulada en el mes ho va fer durant el temporal mediterrani dels dies 21 i 22. El dilluns 21, una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) es va anar aïllant sobre el sud-oest de la Península. Alhora, es va formar una baixa en superfície en el nord d'Algèria que es va ser desplaçant cap al nord, fins a situar-se el dia 22 al migdia sobre Eivissa.

Amb aquesta configuració, al principi del temporal el vent va bufar de component nord a la Comunitat, amb el que els majors acumulats durant la matinada i matí del dia 22 es van produir en el sud de València i nord d'Alacant, on el flux en capes baixes en eixa zonaera perpendicular a les muntanyes. Les precipitacions que es van acumular ho van fer per persistència, ja que no va haver-hi tempestat i la intensitat va ser moderada.

Durant la vesprada del dia 22, el vent va girar a l'est en l'extrem nord de Castelló, per tant l'aire era més humit i inestable, per la qual cosa en eixa zona sí que es van produir tempestats de curta durada, i la intensitat de precipitació va arribar a ser forta en el litoral del Baix Maestrat.

En funció a la precipitació normal en cada punt, octubre ha sigut sec en una tercera part del territori (zones de la província de València i del sud de Castelló), humit en un 17% i normal en el 50% restant.