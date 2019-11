Maite Galdeano presenta 'Sálvame Limón' y Kiko Matamoros abandona el plató: "¿Qué te pasa? ¿Tienes gases?"

Maite Galdeano se ha estrenado este lunes como presentadora en Sálvame Limón, lo que ha hecho saltar las chispas entre algunos colaboradores del espacio de Telecinco. Tanto es así que Kiko Matamoros ha abandonado el plató al grito de "¡No voy a entrar! ¡No voy a participar en este circo!".

La pamplonica no mantiene una buena relación con Matamoros, que tras conocer la noticia ha optado por levantarse de su asiento y marcharse del plató, lo que Galdeano ha atribuido a un "malentendido": "¿Qué te pasa? ¿Tienes gases?", le ha preguntado a este cuando se disponía a salir del plató.

Asimismo, la situación ha empeorado cuando la exconcursante de Gran Hermano 16 ha decidido ir a buscar a su compañero, quien ha aprovechado su salida para sacar un cigarro. "¡Ven aquí, por favor! ¡Tira eso! ¡Vamos!", le ha gritado al colaborador, sin conseguir convencerle.

"¡Que me dejes, Maite, hostias! Que no me agarres...", le ha exigido el padre de Diego Matamoros a Galdeano, que le ha pedido que "no monte ningún cuadro" por "respeto". "¡Que no quiero montar ningún cuadro! Que hagas tu trabajo", le ha exclamado entonces el madrileño.

Para más inri, la nueva presentadora ha expulsado un regüeldo y ha bromeado: "Me estás haciendo eructar". Por otro lado, ha opinado que su compañero es "un pieza", que “no puede ser tan chulo” y que "le castigaría un mes o dos". Además, ha dejado caer la posibilidad de tomar acciones legales contra Matamoros.

Jorge Javier Vázquez: "Me ha encantado, podrías seguir"

Y es que, desde que Rafa Mora se puso el pinganillo hace unas semanas para sustituir a Jorge Javier Vázquez, algunos colaboradores tomaron también el relevo en el programa, entre ellos Belén Esteban o Laura Fa.

Esta decisión la tomaba la dirección del programa, pero este lunes se ha dado voz a la audiencia, que finalmente ha optado por Galdeano.

Tras su vuelta al plató en Sálvame Naranja, Jorge Javier Vázquez se ha dirigido a su nueva sustituta: "Me ha encantado, creo que deberías de seguir y para ir practicando empezaría por Socialité", le ha dicho.