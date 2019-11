La Justicia ordena a Trump que entregue inmediatamente sus declaraciones de impuestos a la Fiscalía de Nueva York

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito ha rechazado este lunes el recurso presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el requerimiento por el que un tribunal penal de Nueva York le pide sus declaraciones fiscales. Ahora Trump podrá apelar al Tribunal Supremo, última y definitiva instancia.

Un tribunal de tres jueces ha explicado que "la inmunidad presidencial no impide la aplicación de un requerimiento de un gran jurado estatal que ordene a una tercera parte la entrega de material no restringido, incluso ni aunque la materia investigada sea concerniente al presidente", según recoge el portal The Hill.

Sin embargo, los tres jueces subrayan que no se están pronunciando con esta decisión sobre todos los casos en los que los abogados de Trump reclaman inmunidad para el inquilino de la Casa Blanca.

En concreto, el fiscal del distrito de Nueva York, Cyrus Vance, ha solicitado a Trump las declaraciones fiscales de la firma contable Mazars LLP, un caso que podría llegar ahora al Tribunal Supremo, en el que domina una mayoría de 5 a 4 de jueces conservadores, incluidos dos de ellos nombrados por el propio Trump.

Vance, del Partido Demócrata, ha lanzado el requerimiento en el marco de una investigación criminal contra Trump y los negocios inmobiliarios de su familia. El caso está bajo secreto de sumario.

El propio Vance ha accedido a no pedir la ejecución del requerimiento hasta que Trump agote los recursos en el Supremo, pero el acuerdo recoge que el presidente tiene diez días para presentar el recurso ante el Tribunal Supremo.