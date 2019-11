València unificarà el disseny del paisatge i del mobiliari urbà per a donar-li "coherència visual"

La ciutat de València vol aprofitar la celebració de la seua Capitalitat Mundial del Disseny per a anar més enllà de l'esdeveniment, que tindrà lloc en 2022, i aprofitar les seues sinergies per a millorar els seus criteris estètics i funcionals a peu de carrer.

La proposta feta pública aquest dilluns per l'Ajuntament passa per harmonitzar i donar coherència al paisatge i al mobiliari urbans amb uns criteris clars que aporten "unitat i neteja visual", de manera que la capital del Túria vaja en la línia que ja han aplicat altres ciutats europees com Londres, Berlín o Barcelona.

La regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, i la vicealcaldessa i titular de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, han anunciat aquest dimarts la creació d'un Consell Consultiu del Disseny i de l'Ordre Visual que abordarà aquesta qüestió, format per professionals del camp de l'arquitectura, l'urbanisme i el disseny i que començarà a funcionar en 2021.

Prèviament, el Consistori elaborarà un informe per a analitzar la relació de València amb el disseny en l'espai públic, una espècie de diagnòstic de les necessitats de la ciutat en aquest àmbit.

Baixant al terreny del concret, les línies en les quals la ciutat necessita millorar tenen a veure amb la falta d'harmonia en les façanes, sobretot per la presència de cartells publicitaris, si bé aquest aspecte ja es regula en les ordenances per a la protecció dels edificis protegits, encara que es tractaria de millorar encara més.

Altres elements com a ‘mupis’, papereres, excés de senyals de trànsit o fins i tot el disseny de les plaques que indiquen el nom dels carrers emmalalteixen de "falta d'harmonia i de neteja visual", explica Ibáñez a partir dels treballs previs.

Gómez ha afegit que les propostes que isquen del futur consell es podran incloure en les licitacions de les futures reurbanitzacions "per a aprofitar millor aqueixes actuacions" i fugir d'altres més convencionals.

"L'objectiu principal és harmonitzar el mobiliari urbà, que a vegades és antic i desfasat i necessita renovar-se perquè a més complisca amb altres funcionalitats", afirma la vicealcaldessa. Com a exemple ha citat els bancs individuals, que "no compleixen amb criteris socials i estan en desús".

Quant als terminis, Ibáñez ha afirmat que la Regidoria es dóna un període d'un any per a posar en marxa les dues fases (diagnòstic i creació del Consell), encara que ha subratllat que l'important és "crear una estructura i adquirir uns compromisos a l'Ajuntament" amb el disseny entés d'una forma transversal i amb la col·laboració dels tècnics municipals.