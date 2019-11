Pioz (Guadalajara) espera dejar atrás su condición como uno de los pueblos más endeudados para final de legislatura

Así lo ha confirmado el que fuera también su alcalde en la pasada legislatura, quien ha explicado a Europa Press que la deuda de ocho millones que tienen hoy se cerrará a final de año con unos seis millones "reales" ya que tienen ahorrados casi dos millones de euros que quieren pagar ahora para "quitarse" uno de los dos fondos a los que están haciendo frente aún.

Por ello, García sitúa en la práctica la deuda del Consistorio entre los seis y siete millones de euros, algo que han logrado "trabajando mucho" y asumiendo ellos mismos casi todas las obras de fontanería, carpintería, mantenimiento y luminaria, así como racionalizando muchos los gastos.

"Hemos ahorrado todo lo que hemos podido y no hemos tenido que subir impuestos", ha afirmado satisfecho el teniente de alcalde, quien ha explicado como, desde que están en el Gobierno municipal, año a año han conseguido ir reduciendo esa deuda gracias al superávit de entre 900.000 euros y un millón de euros que han tenido por ejercicio.

"Antes, la deuda siempre crecía pero desde que estamos nosotros va disminuyendo", ha apuntado tras asegurar que Pioz nunca fue el municipio más endeudado de España aunque sí se situaba entre los quince primeros.

En todo caso, ha aclarado que tener 13,5 millones de deuda en una localidad con dos millones y medio de presupuesto y cerca de 5.000 habitantes representa un "problema muy importante".

En este sentido, ha asegurado que, pese a las dificultades económicas que han tenido que afrontar y que aún afrontan, nunca han aplicado medidas antisociales, algo a lo que ya en su etapa de alcalde se resistió y ha subrayado que siguen en la misma política.

"No hemos aplicado recortes sociales pero también es verdad que no hemos podido aplicar beneficios sociales", ha subrayado el teniente de alcalde tras incidir en que uno de los préstamos que afrontan no les permite adoptar exenciones de cualquier tipo.

El Ayuntamiento de Pioz está haciendo frente en la actualidad a dos préstamos o fondos de ordenación que aunque tienen condiciones favorables por su bajo interés, les obliga a aplicar medidas "muy drásticas", ha dicho el teniente de alcalde tras incidir en que por ello, su política siempre ha ido dirigida a "ahorrar todo lo que se pudiera para poder salir de este fondo de manera inmediata".

Precisamente, los casi dos millones que tiene el Consistorio ahorrados hasta el momento son justamente para poder hacer frente a uno de esos préstamos y así no tener que afrontar las medidas que recogen fuera de los dos años que hay de carencia.

LA GESTIÓN DE LA DEPURADORA, EL "TALÓN DE AQUILES" DEL AYUNTAMIENTO

Según este dirigente, si les dejan "a la intemperie" y nadie les ayuda, saldrán "por sus propios medios" en esta legislatura, pero advierte que, si finalmente la Junta de Castilla-La Mancha se hace cargo de la gestión de la depuradora municipal, como vienen luchando hace tiempo, en dos años podrían salir de esta deuda.

El teniente de alcalde de Pioz tiene muy claro que la depuradora es el "talón de Aquiles", y aunque los terrenos ya son propiedad del Ayuntamiento -la última barrera que les ponía el Gobierno de Castilla-La Mancha para quedarse con su gestión- necesitan avanzar y ver qué salida se da a este problema, para el que creen que la solución está en que el Gobierno regional les ofrezca su ayuda.

El Ayuntamiento de esta localidad alcarreña lleva años luchando para tratar de conseguir que la Junta de Comunidades les compense por esta obra que ha construido el Consistorio y aunque según García, de momento todo ha sido infructuoso, van a seguir luchando para conseguirlo.

Ahora, la depuradora la gestiona el Ayuntamiento y los vecinos pagan una tasa para cubrir los gastos añadidos que hay; el objetivo es que la Junta haga frente a los tres millones de coste a los que según García se comprometió en su día, y no van a tirar la toalla para conseguirlo.