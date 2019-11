Bonig critica que les ajudes a Ford baixen un 50% en els pressupostos del 2020, "fort colp per a la indústria"

"El Govern espanyol té molta culpa en aquesta decisió. Quan deia que el 2020 se n'anava a acabar la producció del dièsel, crea una inseguretat jurídica que porta a aquestes conseqüències", ha lamentat en un esmorzar de l'Associació d'Empresaris del Camp de Morvedre (Asecam), arreplega el PPCV en un comunicat.

Davant aquesta situació, Bonig ha urgit el president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, que "siga prudent i faça alguna cosa". "Està molt bé anar-se'n a les fires de turisme, però hui hauria d'estar negociant amb Ford per a veure què solucions es poden plantejar. Creant inseguretat jurídica i pujant impostos no", ha recalcat respecte a la visita de Puig a la World Travel Market de Londres.

També ha advertit que "tots els indicadors demostren que anem a entrar en una situació de recessió econòmica", defenent que "la solució és la baixada d'impostos" i rebutjant que "Puig parle de 'dúmping' fiscal".

Mentrestant, ha destacat que "a Andalusia, amb baixada d'impostos ha pujat un 7% la recaptació" i a la Comunitat Valenciana es produeix "tot el contrari: ha pujat un 32% la pressió fiscal, 3.300 milions d'euros més han pagat els valencians, i en el pressupost de 2020 pugen les taxes i impostos en 233 milions".

La 'popular' ha reiterat, per contra, que el PP aposta per la baixada "massiva" d'impostos i la supressió de l'impost de patrimoni, successions i donacions en l'empresa familiar i fórmules de col·laboració públic-privada: "És fonamental baixar impostos, donar facilitats i buscar fórmules que pretenguen prestar servicis sempre públics amb el control de l'administració".

Paral·lelament, ha tornat a denunciar la "falta de compromís" del president del Govern en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, amb el canvi de model de finançament autonòmic, perquè "abans de ser president deia que el canvi era qüestió de voluntat política i ha tingut un any per a revertir-ho". "Que vinga ací i no faça cap referència denota que Sánchez no pensa a la Comunitat", ha recalcat respecte al míting que va oferir aquest dissabte a Mislata (València).

I ha emfatitzat: "Puig està travessant el seu pitjor moment, afeblit completament sense donar explicacions per un presumpte cas de corrupció que afecta directament la seua família i sense reivindicar eixe canvi del model de finançament. M'agradaria que els sindicats isqueren ara a reclamar amb la mateixa contundència amb la qual ho feien amb el govern de (Mariano) Rajoy", expresident del PP.