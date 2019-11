García (Unidas Podemos) pide el voto "de la concordia" para desmentir al CIS y conseguir escaño en Guadalajara

García, que afronta esta campaña 'exprés' con "mucha ilusión y con muchas ganas de cambiar la situación" en sus primeras elecciones como candidato a la Cámara Baja, ha lamentado en una entrevista a Europa Press que sea solo en estas fechas cuando "todos" se acuerdan de los jubilados y de la España despoblada, y que una vez que pasan las elecciones se vuelvan a "olvidar" hasta dentro de cuatro años.

Para el 'número uno' al Congreso de la coalición encabezada por Pablo Iglesias, el reparto de escaños que otorga la encuesta de Tezanos a Guadalajara -donde no se les concede ninguna representación- puede variar mucho esta última semana y tras los debates televisivos, y ha insistido en solicitar el voto de la concordia en vez de "mirar a otras etnias, valorar tener armas en casa o aquellos que se quieren hacer dueños de una bandera de España que es de todos".

García, que es también alcalde de Chiloeches, espera que si de nuevo hay que llegar a pactos para formar Gobierno, todos "hayan aprendido", pero ha reconocido que para él "está claro que Pedro Sánchez estará más cómodo" con Ciudadanos que con ellos porque "al final, Unidas Podemos es su rival político dentro de la izquierda".

"Creo que el PSOE se sentiría más seguro y tranquilo gobernando con Ciudadanos", ha subrayado, esperanzado en todo caso de que no se vuelva a repetir lo que ha ocurrido tras los últimos comicios y que haya que volver de nuevo a elecciones.

TRABAJARÁ PARA QUE GUADALAJARA "NO SEA IGNORADA"

García ha dicho que quiere trabajar, sobre todo, para que Guadalajara "no sea ignorada por las administraciones" y para que las inversiones que se anuncian "sean reales, no solo en los medios de comunicación y que no se llevan sobre el papel".

Ha señalado también que desde Unidas Podemos "siempre" han estado ahí, reivindicando desde las mareas blancas el apoyo al ciudadano que más lo necesita.

Para el candidato al Congreso, hay muchos problemas que resolver y ha puesto como ejemplo la discriminación que sufre Guadalajara respecto a otras comunidades, recordando cómo cuando llegó la crisis, se cortó la luz de la A-2 justo hasta Alcalá, y aunque gracias a la petición de muchos alcaldes de la zona hoy ya hay, para él no deja de ser un caso discriminatorio.

Aunque las encuestas no otorgan ningún diputado a su formación, el candidato de Unidas Podemos sí ve posible luchar por él porque tienen ilusión y, sin duda, porque los candidatos de Unidas Podemos son "gente de la zona y no se nombran desde Madrid".

"Me parece que al menos dos de los candidatos de otras formaciones vienen impuestos desde Madrid", ha indicado, convencido de que solo por ese motivo conocerán "muy poquito de la provincia", en referencia a los cabezas de lista al Congreso del PP y de Vox para las elecciones del 10N.

En cuanto a la candidata del PSOE, la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, a su juicio, no cree que disponga de mucho tiempo para atender la provincia.

García proviene de una pedanía de Cifuentes y ha asegurado conocer bien lo que es el problema de la despoblación, la falta de cobertura móvil y otros problemas y ha querido lanzar un mensaje como alcalde de Chiloeches de que donde llegan a gobernar, lo pueden hacer bien.

También ha reivindicado también la puesta en marcha de un Plan Estratégico Nacional con fondos e inversiones públicas para infraestructuras y servicios públicos en las zonas más despobladas.

El candidato de Unidas Podemos quiere trabajar para que la ciudadanía de Castilla-La Mancha "tenga una vida mejor", y ha lamentado que los políticos de hoy "vivan en otra dimensión" y que se les "haya olvidado" bajar a la calle y estar con la gente para escuchar sus problemas cotidianos.