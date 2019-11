Adolfo Suárez Illana: "Las subvenciones generan dependencia, el empleo todo lo contrario, libertad"

Durante la apertura del foro 'Industria 4.0: hacia una industrialización inclusiva, sostenible e innovadora' organizado este lunes en Santiago precisamente por la Fundación Concordia y Libertad, creada hace un año por el Partido Popular, Suárez Illana ha reivindicado que "no hay mejor política social que el empleo".

En un contexto en el que "todos los indicadores" económicos indican una "desaceleración importante" de España, "superior a la de los países" de su entorno, el también hijo del fallecido expresidente Adolfo Suárez ha expresado que "merece un reconocimiento" el "esfuerzo" y el "mérito personal" de cada uno, uno de los principales aspectos que "defiende" su Fundación.

"Nosotros, los políticos, debemos no estropear esa sociedad. Debemos posibilitar la sociedad, darle los medios para que las empresas puedan investigar, invertir y generar empleo de calidad", ha abogado.

UN TRABAJO "DIGNAMENTE REMUNERADO"

Adolfo Suárez Illana, quien concurre como número tres al Congreso del PP por Madrid, también ha insistido, en declaraciones a los medios antes de la apertura, en que si "no hay mejor política social en ningún país que generar un empleo", es precisamente un trabajo "dignamente remunerado" el que "permite a cualquiera realizar un proyecto vital en paz, en prosperidad y en libertad".

"Los políticos no somos los que creamos empleo, son las empresas, los emprendedores, los autónomos... Los políticos lo que debemos hacer es generar las condiciones para que las empresas y los autónomos sean capaces de generar empleo", ha reiterado.

La Fundación Concordia y Libertad ha celebrado en Santiago "una de sus primeras actividades", tal y como ha indicado su presidente, y ha contado con la presencia del conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Xunta, Francisco Conde; el exsecretario de Estado de Energía Alberto Nadal; y el vicesecretario de Participación del PP nacional, Jaime de Olano, entre otros.

También en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio del evento, De Olano -cabeza de lista de los populares al Congreso por Lugo- ha puesto el foco en la "amenaza" que pesa en estos momentos sobre la industria gallega.

Por ello, y en un contexto en el que la central térmica de Endesa de As Pontes (A Coruña) anunció recientemente su cierre para mediados del 2020, ha pedido "abordar" la transición energética "desde la racionalidad y no desde una pasión adolescente". "Todos estamos de acuerdo en la transición hacia una economía descarbonizada, pero que sea exactamente eso, una transición, y que no sea una ruptura que se lleve por delante miles de puestos de trabajo", ha reclamado.

UNA GALICIA "MÁS INNOVADORA" Y "MÁS VERDE"

Por su parte, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha señalado la apuesta de la Xunta por una Galicia "más innovadora, más preparada y más verde", que "compatibilice" la sostenibilidad ambiental con el desarrollo industrial.

En la misma línea que Jaime de Olano, Conde ha hecho hincapié en la necesidad de una transición energética "justa y razonable que no perjudique a la industria" ni "genere desempleo".

Asimismo, el conselleiro ha destacado el "esfuerzo" de la Administración autonómica para "generar confianza", con unos presupuestos "en tiempo y forma" -ya en tramitación en el Parlamento- y siendo la comunidad autónoma que "antes paga" a sus proveedores.

ESPAÑA, LLAMADA A SER "POTENCIA" DE RENOVABLES

Sobre las fuentes renovables ha profundizado Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía del Gobierno de Mariano Rajoy, quien ha relatado los diferentes cambios históricos en materia energética desde la Revolución Industrial hasta hoy en día.

En este sentido, ha afirmado que existe una "relación simbiótica" entre industria y energía y ha puesto el foco en cómo España "está llamada a ser una potencia" en las renovables, porque es el país de Europa donde, "con diferencia", hay "más posibilidades de instalación fotovoltaica".

Así las cosas, en relación con la descarbonización de la economía, ha apelado a que las cosas se hagan "suavemente", sin "apriorismos ni ideologías". "Toda política energética son tres cosas: seguridad de suministro, impacto medioambiental y costes. Olvidarse de los costes destruye nuestra industria", ha explicado Nadal.