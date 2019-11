Así es el comentado baile en bikini de Mar Flores del que habla todo Instagram

Con sus recién cumplidos 50, Mar Flores sigue luciendo el cuerpazo que le sirvió para hacerse hueco en las pasarelas más importantes de nuestro país. Así nos lo ha demostrado durante el puente de Todos los Santos, festividad que la modelo ha aprovechado para disfrutar del sol de Ibiza en compañía de los cuatro hijos que tuvo con su exmarido el empresario Javier Merino. Pero, lejos de conformarse con demostrar que el bañador le sienta tan bien como hace unas décadas, Flores ha querido regalar a sus muchos seguidores (más de 153.000) un baile muy sexy que demuestra que se mantiene tan joven por fuera como por dentro.

"¿Qué haces mamá? Bailar y bailar, porque no me quiero marchar", ha comenzado explicando la modelo, para contextualizar su enérgico baile, que ya acumula más de 34.000 reproducciones. Después, Mar Flores le ha pedido perdón al coreógrafo y profesor de danza Luis Santamaría por su actuación, pero, la realidad es que ha triunfado en Instagram y ha recibido numerosos comentarios en los que los piropos no han faltado.

Unos días en Ibiza

Aunque el baile a ritmo del I don’t care de Ed Sheeran ha sido lo más comentado de su estancia a Ibiza, la modelo y diseñadora ha compartido otras tantas instantáneas de sus días familiares. De hecho, se ha animado a subir un vídeo de su rutina matutina de yoga en compañía de sus cuatros hijos, quienes, en su mayoría, se han animado a hacer ejercicio con su madre mientras disfrutan del buen tiempo.

De quien no ha podido disfrutar durante este puente ha sido de su hijo mayor, Carlo Constanzia, fruto de su anterior relación con el conde italiano Carlo Constanzia di Castiglione. No es de extrañar: el joven, que ya tiene 26 años, se encuentra inmerso en una buena etapa laboral. Así, disfruta de su debut televisivo en la serie de Antena 3 Toy boy y prepara algo en el terreno musical que, por el momento, no ha trascendido.