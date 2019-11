Cinco candidatos y una única batalla: las diferencias entre el debate de esta noche y los que vimos en abril

Esta noche los cinco candidatos se verán por única vez antes de las elecciones generales en un plató de televisión en el debate que celebra la Academia de la Televisión a las 22.00 horas y que se podrá seguir por TVE y los canales de Atresmedia: Antena 3 y La Sexta. Si a la mente nos vienen los debates que celebraron el pasado mes de abril, éste tendrá algunas novedades.

Para empezar, a diferencia de los dos que se celebraron de forma consecutiva de cara al 28 de abril, en esta ocasión no habrá partido de ida y de vuelta: los candidatos tendrán que jugárselo todo en una sola noche. Además, en esta ocasión, la duración será mayor, ya que serán 125 minutos los que tendrán los candidatos para explicar sus propuestas, casi media hora más que en la anterior cita conjunta.

También se diferenciará en las caras que ocuparán los atriles, ya que a las cuatro que debatieron en abril -Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias- se une la de Santiago Abascal. Es el primer debate de candidatos del líder de Vox, que en la anterior ocasión no puedo enfrentarse a sus rivales políticos por no tener aún representación parlamentaria. En esta ocasión y por el mismo motivo es Íñigo Errejón quien se queda fuera de la convocatoria. No obstante, estará presente en el plató de La Sexta como comentarista.

También contará con otros moderadores. Si Xavier Fortes se enfrentó a los líderes políticos en solitario en el debate de RTVE de abril y Vicente Vallés lo hizo acompañado de Ana Pastor en el de Atresmedia, en esta ocasión el presentador de los informativos de Antena 3 repetirá pero con Ana Blanco.

Los candidatos llegarán a partir de las 20.30 horas al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, pero no lo harán por sorteo como en anteriores ocasiones, sino por orden de menor a mayor representación parlamentaria, por lo que será Santiago Abascal el primero en ser recibido en las instalaciones. Una vez estén todos ya en plató, todos ellos se enfrentarán a la misma pregunta: ¿Cómo salimos de esta?