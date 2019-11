Feijóo pide unir el voto en el PP para que "se recuperen los compromisos" con Galicia

No en vano, ha esgrimido que es tiempo no de seguir "agravando los problemas", sino de buscar soluciones. "España no aguanta más incerteza ni equivocaciones", ha remarcado, antes de subrayar que o hay un cambio de gobierno o lo que se transformará será "el crecimiento por la desaceleración, la creación de empleo por desempleo y la fortaleza industrial por la debilidad".

Así lo ha trasladado en un desayuno con empresarios en Pontevedra, en el que ha garantizado que Galicia va a seguir "cumpliendo con los gallegos, aportando estabilidad y certezas, y defendiendo sus intereses". Para Feijóo, "los titubeos del Ejecutivo central hacen que España esté en una encrucijada".

A su modo de ver, España vive "en una continua campaña electoral que tiene repercusiones", una situación que "no es recomendable para un país que tiene que hacer frente a tantos desafíos". "Ojalá con las elecciones del 10 de noviembre acabe verdaderamente la campaña electoral", ha afirmado, añadiendo que el país "no debe perder tiempo, dinero, ni fuerzas ante todo lo que tenemos por delante.

En este sentido, ha reconocido que España "tiene capacidad" para dar "mejores respuestas" de las que, "desde la ausencia de Gobierno", se están dando a los españoles y, específicamente, a los gallegos. Al tiempo, ha advertido que, ante las amenazas de una nueva crisis, España "no está blindada" porque tiene un Ejecutivo "débil" que "se negó a gobernar todos estos meses".

"UN GOBIERNO QUE GOBIERNA"

En el polo opuesto, Feijóo ha situado al PP como "única" alternativa y ha ejemplificado con el caso de Galicia, donde él lidera el Ejecutivo con mayoría absoluta, y que ha identificado como "sinónimo de cumplimiento del deber, responsabilidad y estabilidad", así como también "de un gobierno que gobierna".

Finalmente, ha censurado los "incumplimientos" del Ejecutivo estatal, con el foco de la deuda "de 700 millones", de los que solo se compromete a abonar los 330 millones de las entregas a cuenta, o de los plazos del AVE, así como en la "bajada de inversiones" del único borrador de presupuestos presentado por el Ejecutivo de Sánchez.