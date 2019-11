Puig confia en la factoria d'Almussafes: "Tenim esperances que Ford a Europa parle valencià"

"Tenim esperances que Ford a Europa parle en valencià, estic convençut que Ford Europa va a tindre una rellevància a València important", ha subratllat el president a Londres, on assisteix a la fira de turisme World Travel Market.

Preguntat sobre què li pareix la decisió de la companyia de traslladar als EUA la producció d'eixos motors, ha indicat que Ford és "una locomotora fonamental de la indústria valenciana" i per açò es va constituir una comissió Ford-Generalitat.

"Confie absolutament en la factoria d'Almussafes, és la millor factoria que té Ford a Europa, i aquesta decisió no s'ha pres en relació a la competitivitat o la productivitat de l'empresa, sinó perquè hi ha en aquests moments una política proteccionista de Trump que està fent molt de dany al comerç internacional", ha indicat.

No obstant açò, ha assenyalat que hi ha altres oportunitats i, de fet, fa poc es va anunciar la instal·lació d'una fàbrica de bateries en un moment en el qual se sap que "el futur estarà molt lligat a tot el que és el cotxe elèctric".

"Confiem en la capacitat dels directius i els treballadors de Ford per a plantejar nous projectes per a aquest moment tan difícil de la indústria de l'automòbil, que no se sap molt bé cap a on anar. Jo estic convençut que el futur de Ford a Europa tindrà molt a veure amb el que passe a la Comunitat Valenciana", ha conclòs.