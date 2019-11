Oltra demana "posar en quarantena" les querelles del PP sobre les empreses del germà de Puig

"En qualsevol cas, davant qualsevol sospita d'irregularitat, ací estan els òrgans corresponents per a investigar-ho. Total transparència: si hi ha alguna irregularitat en qualsevol àmbit, s'investigarà i tindrà conseqüències jurídiques i administratives", ha recalcat a preguntes dels periodistes en el pati de Les Corts.

La investigació a Comunicació dels Ports SA i Mas Mut Produccions parteix d'una denúncia presentada pel PP per les subvencions rebudes a compte del programa Avalem Joves per a la contractació de joves entre el 2016 i el 2018. Segons ha anunciat el PPCV aquest dilluns, les ajudes ascendeixen a quasi 112.000 euros i tenien com a condició un augment net de plantilla que no s'hauria produït.

No obstant açò, Oltra ha recordat sobre aquest tema que "el PP porta més de 20 querelles presentades i arxivades per la Fiscalia i els tribunals, amb algunes conclusions que plantegen la temeritat de presentar aquestes querelles i el lluny que estan de la realitat".

Ha sostingut així que "s'ha de posar sempre en quarantena que un partit que tothom sap que és el partit de la corrupció ara es dedique a presentar querelles que acaben arxivades o desacreditades".

Respecte a la citació com a investigats de Francis Puig i el director de Política Lingüística, Rubén Trenzano -també de Compromís- per ajudes a les empreses per al foment del valencià, Oltra ha posat l'accent que sempre que es presenta una querella se li dona part i se cita els implicats, "llevat que la present Napoleó Bonaparte", ha ironitzat.

Per tant, ha cridat a "esperar al fet que la justícia done els seus passos" i ha recalcat que "l'important és que l'actuació de l'Administració siga correcta". També ha destacat que el Sistema d'Alertes Primerenques Anticorrupció (Satan) de la Generalitat és un mecanisme d'alertes que funciona com a tallafocs i no pot inspeccionar.

En tot cas, Oltra ha confiat que les querelles es presenten en funció que hi haja una irresponsabilitat i no del titular de cada conselleria", en ser preguntada per les denúncies del PP a departaments que dirigeixen de representants de Compromís. Si fora així, "actuen amb total menyspreu als fets i per persecució política", una cosa per a la qual no està el sistema judicial, ha advertit.