Detinguts quatre menors de Torrevella per la crema de diversos contenidors la nit de Halloween

En les fotos dels mòbils dels presumptes autors dels fets hi havia imatges dels contenidors cremats i un d'ells llançant un còctel molotov de fabricació casolana, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Durant la nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre, agents de la Guàrdia Civil de Torrevella van rebre fins a quatre avisos per la crema de diversos contenidors en la via pública. El primer incident va ocórrer sobre les 23.30 hores, quan la patrulla de servici va localitzar dos contenidors cremant en la via pública.

Per la forma en la qual van ser cremats, tot apuntava al fet que l'incendi havia sigut intencionat. Diversos testimonis presents en el lloc van informar els agents que els possibles autors eren quatre persones vestides de negre, que s'havien acostat als contenidors moments abans de començar a cremar.

Les patrulles de seguretat ciutadana van realitzar diverses batudes pel casc urbà per a intentar localitzar els autors, amb la dificultat afegida que eixa nit hi havia "multitud de persones" pel carrer disfressades amb abillament similar.

A les 00.30 hores es va produir l'incendi del tercer contenidor, en un lloc proper als altres dos anteriors. La cerca es va intensificar per eixa zona concreta i va donar com a resultat la identificació una hora més tard de quatre menors la descripció dels quals coincidia amb la donada.

En detectar la presència de la Guàrdia Civil, els menors van tractar de fugir i d'esborrar les fotografies que tenien en els seus mòbils, però els agents van arribar a temps abans que ho feren. En eixes imatges apareixia un dels menors amb un bidó de gasolina i llançant un còctel molotov casolà que, pel que sembla, haurien fabricat ells.

Finalment, es va detindre aquests quatre menors d'entre 16 i 17 anys d'edat, com a presumptes autors d'un delicte continuat de danys per l'incendi intencionat de tres contenidors. Els telèfons mòbils van ser intervinguts per a un estudi més minuciós de les imatges i els menors es van entregar als seus tutors fins que siguen cridats per a comparéixer davant el Fiscal de Menors.