La Fundació Rafa Nadal obrirà a València un centre socioeducatiu per a menors en situació de vulnerabilitat

Així ho ha anunciat l'entitat, que detalla que el nou espai està situat en unes instal·lacions cedides per l'Ajuntament, en el centre s'implementarà un programa integral que inclou tant un vessant educatiu i de reforç escolar, com un altre esportiu, en la qual l'esport i el joc esdevenen instruments d'inclusió social i de foment d'actituds i valors com la companyonia, la responsabilitat, l'esforç i la igualtat.

Després de tres mesos de treball de condicionament del local -una reforma duta a terme gràcies al patrocini de Marcapital-, es preveu que l'activitat del centre comence a mitjan novembre. El local compta amb dos aules-taller, on es duran a terme les activitats de l'àmbit educatiu, mentre que la formació a través de la pràctica esportiva es desenvoluparà en el poliesportiu del barri. Addicionalment, les instal·lacions del centre inclouen un menjador, on s'oferirà un berenar diari als menors.

Des de la fundació assenyalen, en un comunicat, que Natzaret, un barri perifèric del front marítim de València, "es caracteritza pel seu aïllament físic i un estigma associat a la droga i la degradació". "L'atur, el baix nivell educatiu dels seus habitants, i el deteriorament de moltes de les seues vivendes i zones, són algunes de les principals problemàtiques a les quals Natzaret ha de fer front en l'actualitat", afigen.