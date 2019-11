Ricard Camarena guanya el Premi Nacional de Gastronomia com a Millor Cap de Cuina 2018

Camarena estava nominat a aquest guardó juntament amb Paco Morales, del restaurant Noor a Còrdova, i Iván Cerdeño d'Iván Cerdeño-Cigarral del Àngel a Toledo. El cuiner valencià s'ha alçat finalment amb la distinció, després de diversos anys nominat en aquesta categoria.

Amb aquest premi, considerat el "Goya de la cuina", Camarena tanca un any 2018 "esplèndid" en el qual també ha aconseguit la segona estrela de la Guia Michelin i va ser considerat com el Millor cuiner internacional per la prestigiosa guia italiana 'Identità Golose', recorden des de l'oficina del xef.