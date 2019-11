Cajasol.- Más de 100 alumnos inauguran el curso en el Instituto de Estudios Cajasol de Tomares

Así lo ha resumido el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, en el acto de inauguración, acompañado de la directora territorial de Andalucía Occidental de CaixaBank, María Jesús Catalá; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González De Lara; el director del centro, Juan Francisco Álvarez; y la profesora del instituto y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla (US) María Dolores Oliver.

En su intervención, Pulido ha expuesto que este momento tiene cada año "algo de ritual", con continuidad por un lado, por llevar el instituto abierto más de 30 años en los que han pasado por él casi 30.000 estudiantes y 600 profesores, e iniciación por otro, por los nuevos alumnos y la actualización de los másteres y del equipo docente.

Respecto al nuevo curso, ha reflexionado que el principal cambio del instituto es el saber adaptarse a la "realidad dinámica" de la sociedad, con la salvedad de que en la actualidad lo importante es "la velocidad del cambio" para responder a las exigencias sociales y laborales.

A su juicio, esto se manifiesta en la tipología de los seis másteres que ofrece el centro, que en su conjunto suponen más de 5.000 horas de formación académica, así como en el mantenimiento de las becas que se dan a estudiantes, esta vez más de 60, gracias a la colaboración entre Fundación Cajasol y Fundación Bancaria 'La Caixa'.

Pulido ha realzado que cuatro de cada cinco alumnos que salen del centro encuentran trabajo al cabo de un año después de sus prácticas laborales, las cuales posibilitan a través de convenios con más de 400 empresas, y que estas mismas también recurren al instituto como bolsa de empleo a posteriori. "Las empresas andaluzas confían en el instituto y quiero agradecer que llevan muchos años colaborando con nosotros. La prueba clara es que al final del sistema de prácticas nos reclaman", ha argumentado.

También se ha referido a la obligación que tienen "todos", él incluido, de devolver a la sociedad parte de lo recibido de ella, en alusión a las enseñanzas públicas de los estudiantes que hayan recibido previamente en sus grados universitarios. "No solo hay que pensar individualmente y honradamente que es mejor para cada uno, sino que es bastante importante que pensemos que es mejor para la sociedad", ha ahondado.

"Como comprobareis en los próximos meses, esta travesía no va a estar exenta de desafíos y quiero que pongáis también de vosotros. Esta experiencia formativa os va a enriquecer como vosotros vais a enriquecer a este instituto, que espero que en unas semanas sea vuestro para siempre", ha concluido.

"EL RIESGO HAY QUE MEDIRLO EN LA RENTABILIDAD"

Tras iniciar Antonio Pulido el acto, la profesora del instituto y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la US María Dolores Oliver ha impartido la lección inaugural de este año, que ha centrado, como profesora de finanzas, en la reacción natural de miedo al hablar de riesgo, apuntando que "el riesgo hay que medirlo en la rentabilidad".

Ha relatado que son más de dos décadas desde que se incorporó al equipo docente, que la primera sede estuvo en la Plaza de Molviedro de Sevilla y que entonces era ella una de las pocas mujeres que impartía clases en la institución. En esta línea, ha citado al poeta vasco Juan Larrea para afirmar que 'lo imposible se vuelve, muy poco a poco, inevitable', y que le enorgullece que cada vez haya más mujeres entre sus alumnas y compañeras de trabajo.

Respecto al paso de los estudiantes por el centro, ha manifestado que muchos de ellos están ahora en puestos de relevancia en el mercado laboral. Frente a eso, ha comparado la magnitud que supone elegir, según sus cálculos, entre más de 7.000 titulaciones de posgrado en España para asegurar que aquí lograrán un "elevado nivel de especialización" con un misión "eminentemente práctica".

Sin embargo, "en vuestras manos está vuestro futuro, no en las nuestras", ha aclarado, añadiendo que el actual es un "momento incierto de la historia de la Humanidad" y que por ello "es importante encontrar con jóvenes muy preparados para resolver los problemas complejos" en "un futuro muy difícil de resolver".

"La tormenta no ha llegado, pero llegará, y otra, y otra, y gracias a esta etapa, os enfrentaréis a ellas con confianza", ha dicho Oliver en referencia a la tardía llegada del otoño este año, para citar seguidamente al poeta japonés Haruki Murakami y concluir que 'una vez que la tormenta termine, no recordarás como lo lograste, como sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Aunque una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella'.

En el acto, también ha intervenido la directora territorial de Andalucía Occidental de CaixaBank, María Jesús Catalá, quien ha manifestado su convencimiento de que "el bienestar pasa por la formación continuada de los ciudadanos" para que haya progreso, generación de riqueza y "lucha contra la desigualdad".

En este punto ha coincidido con la profesora Oliver, pues ha expuesto que la formación y educación hoy en día se dan como algo habitual y lo diferencia a las personas es la actitud. "Si tenéis una de entrega de querer avanzar, eso os va a llevar a estar a la cabeza del resto de jóvenes", ha afirmado.

Por último, el presidente de la CEA, Javier González De Lara, se ha mostrado satisfecho de participar en el acto "para hablar de lo más importante que puede existir en el mundo, que es la formación", una herramienta que "ha de ayudar a los seres humanos para prosperar y crear una sociedad más equilibrada".