Ricard Camarena: "Soy incapaz de estancarme. Para mí, el punto de meta no existe"

20M EP

El cocinero valenciano Ricard Camarena cree que es "incapaz" de estancarse en su carrera debido a que es "exigente". "Pero no porque quiera llegar a más -aclara-, sino porque mi visión cambia rápidamente. El punto de meta no existe para mí, nunca tengo la sensación de que he llegado a algún sitio; siempre creo que se puede mejorar y por eso cambio tanto. Cuando eso ya no sea así, tal vez haya llegado el momento de jubilarme".