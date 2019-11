PSOE y PP obtendrían tres escaños cada uno en la Región en las elecciones generales, según el CEMOP

La encuesta preelectoral de las elecciones generales elaborada por el CEMOP refleja que los socialistas aglutinarían una estimación de voto del 27,8% consiguiendo 3 escaños. Como segunda fuerza política se situaría el PP, con una estimación de voto del 26,4% y obtendría igualmente 3 escaños, mientras que como tercera fuerza política se situaría VOX, con un 22,2% de votos y 2 escaños.

Por detrás de ellos se situarían Ciudadanos, con un 9,8% de estimación de votos y 1 escaño, perdiendo uno de los dos que consiguió en las pasadas elecciones generales, y Unidas Podemos, obtendría un 8,2% de los votos y también un escaño. Por su parte, Más País conseguiría 3% de votos y no obtendría ningún escaño.

Los responsables del CEMOP, Juan José García Escribano e Ismael Crespo, han presentado los resultados de esta encuesta preelectoral tanto al presidente del parlamento autonómico, Alberto Castillo, como a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios.

Para completar el estudio se han realizado 820 entrevistas. La recopilación de datos se ha realizado entre el 28 y el 31 de octubre, por lo que los responsables del mismo aseguran que para que fuera una encuesta de mayor calidad "se ha concentrado la toma de datos". No obstante, advierten de que esta semana es "decisiva" para que los que aún están indecisos, un 32,4% de los que sí que afirman que irán a votar, opte por una opción u otra.

En ese sentido, el 76,8% de los encuestados dice que irá a votar el próximo domingo con toda seguridad, mientras que un 8,7% lo hará probablemente, otro 5,6% manifiesta que probablemente no, el 5,9% que no irá con total seguridad y el 3% que todavía no lo tiene decidido. Del 85,5 % que manifiesta que irá o que probablemente acudirá a las urnas, un 67,3% tiene decidido su voto, mientras que el 32,4% aún no sabe a qué partido votar.

Además, de entre los indecisos, el estudio del CEMOP refleja las dudas de los votantes entre elegir a un partido u otro. El 16,2% de los encuestados duda entre apoyar al PP o a Cs; el 15,3% a PP o a Vox; el 10% entre PSOE y Podemos; el 9,2% entre PP y PSOE; un 14,8% no sabe o no contesta; un 6,6% entre el PSOE y Cs; un 4,8% entre el PSOE y Más País y un 3,5% entre Cs y Vox.

Asimismo, los responsables del estudio han destacado la posición de VOX en las encuestas asegurando que se trata de un "partido ideológico" en el que observan que es donde la mayoría de los encuestados afirma que repetiría su voto. "Parece que va a mantener una posición bastante fuerte en las próximas elecciones, ya que la estimación del voto está por encima del 20% y esa es una posición bastante consolidada".

Aparte, durante la presentación se ha puesto de manifiesto que se espera que la participación en las elecciones generales sea "4 puntos más baja" que respecto a la del mes de abril.

Tras la presentación de los resultados de la encuesta preelectoral los portavoces de los grupos parlamentarios han valorado la misma. El socialista Diego Conesa ha indicado que perciben "muchos indecisos" en la encuesta, por lo que estos días son decisivos para dirigirse a ellos.

"El resultado para el PSOE es bueno, pedimos a los jóvenes que tienen dudas que opten por un gobierno fuerte en España", ha dicho añadiendo que es "fundamental" que en España haya un gobierno fuerte para "afrontar los desafíos económicos y ambientales en la Región". Conesa ha reiterado que el voto al PSOE "Es una apuesta de presente y de futuro hacia la regeneración".

Desde el PP, Joaquín Segado ha afirmado que la encuesta "confirma" que a partir del próximo domingo o gobierna Pedro Sánchez o Pablo Casado. A su juicio, la "división del voto de los partidos parecidos que creemos en los mismos valores solo beneficia a Pedro Sánchez", por lo que él ha recordado que en los 18 meses de gobierno de Pedro Sánchez la Región "solo ha tenido parálisis y castigo", recordando que hasta 2021 o 2022 no se retomarán las obras de la bahía de Portmán. A su vez ha manifestado que se avecina una crisis económica de la que no se conoce el alcance real y que "todo el mundo sabe que las mejores gestiones de crisis como estas han partido del PP".

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, considera que los resultados de la encuesta no arrojan sorpresas porque "van en la línea de lo que se está vaticinando en encuestas a nivel regional y nacional". Según ha dicho la previsión de que descienda entre 3 y 4 puntos la participación perjudica a su partido porque su electorado "es menos radical y es más propenso a no ir a votar si está desmotivado".

En ese sentido, ha puntualizado que España y la Región "necesitan un partido liberal, centrado y moderado; somos el único partido que va a poner el último de sus escaños por desbloquear la situación de España".

Por último, María Marín, de Unidas Podemos, ha asegurado que miran con "cautela" las encuestas, aunque afirma que según sus encuestas internas su partido está "más cerca" de obtener un segundo diputado. "Creemos que este país necesita un gobierno progresista que avance y no que retrocedamos y eso solo es posible con Unidas Podemos en el gobierno", ha añadido.

VOX, por su parte, no ha realizado valoraciones de la encuesta preelectoral tras conocer los resultados de la misma.