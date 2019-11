Ricard Camarena gana el Premio Nacional de Gastronomía como Mejor Jefe de Cocina 2018

Camarena estaba nominado a este galardón junto a Paco Morales, del restaurante Noor en Córdoba, e Iván Cerdeño de Iván Cerdeño-Cigarral del Ángel en Toledo. El cocinero valenciano se ha alzado finalmente con a distinción, después de varios años nominado en esta categoría.

Con este premio, considerado el "Goya de la cocina", Camarena cierra un año 2018 "espléndido" en el que también ha conseguido la segunda estrella de la Guía Michelin y fue considerado como el Mejor cocinero internacional por la prestigiosa guía italiana 'Identità Golose', recuerdan desde la oficina del chef.

Ricard Camarena, tras recibir el premio, ha tenido un recuerdo para su entorno "en especial" para su mujer y socia, Maricarmen Bañuls, quien es quien le "ayuda a tener los pies en el suelo y la mirada puesta en lo más alto para poder aspirar a todo". El cocinero le ha querido dedicar el premio también a su equipo más cercano, "los que me han ayudado a perseguir mi sueños", y a la familia y a los amigos "por entender mi profesión".

Camarena ha confesado sentirse "abrumado" por este galardón que reconoce la labor de muchos años. "Es un reconocimiento que me hace mucha ilusión, además de un premio que te dan y ya no te quitan porque no hay que revalidarlo cada año", ha explicado. El valenciano ha apuntado que este premio "puede parecer el broche a una carrera, y la verdad, es que tengo la sensación de que mi carrera está empezando, y todavía tengo muchas cosas que decir" en esto de la gastronomía.

FACTOR HUMANO

El Premio Nacional de Gastronomía como Mejor Jefe de Cocina 2018 le llega dos años y medio después de trasladar Ricard Camarena Restaurant a Bombas Gens Centre d'Art. Durante el poco tiempo que lleva en el nuevo emplazamiento "se han cambiado muchas cosas tanto en el espacio como en la experiencia que se vive, y hemos hecho mayor hincapié en la importancia de cuidar el factor humano". El restaurante solo abre de miércoles a sábado.

El "sello" de la cocina de Camarena se mantiene con el trinomio: sabor, respeto por el producto y temporalidad, en una cocina que cada vez está más ligada a la huerta y lo que ella produce. "Es una relación que comenzó poco a poco en 2005, y ahora ya no sabríamos cocinar sin mantener ese diálogo constante con todo lo que nos ofrece la tierra y la gente que la trabaja", ha agregado.

Además de Ricard Camarena Restaurante, el cocinero cuenta en Valencia con su versión más mediterránea como es Habitual; con Canalla Bistro, que es un vieja por el mundo a través de los sabores; con Central Bar, la única barra que hay en el interior del Mercado Central de Valencia, y con Cocaloka, #nipizzanicoca un restaurante efímero o no, ya que ha dejado su continuidad en manos de los clientes y seguidores a través de una votación. En Madrid también tiene presencia con Canalla Bistro en Platea Madrid.

La lista de últimos galardonados como mejor jefe de cocina es la siguiente: 2017 Albert Adrià; 2016 Víctor Arguinzoniz; 2015 Eneko Atxa; 2014 María Marte; 2013 Mario Sandoval; 2012 Ángel León; 2011 Francis Paniego; y 2010 Pepe Rodríguez y Elena Arzak.