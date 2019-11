El principal investigat per les factures falses en la Subdelegació de Castelló s'incorpora al treball

Com a conseqüència dels fets que s'estan investigant, al funcionari se li van obrir quatre expedients disciplinaris successius, cadascun dels quals establia la suspensió provisional de funcions durant un termini màxim de sis mesos.

L'últim expedient expirava el 19 de setembre i, després de consultar a l'Advocacia de l'Estat, es va confirmar que no es podia prorrogar més la suspensió d'ocupació segons la normativa, per la qual cosa s'ha acordat una atribució temporal de funcions encara que no en el lloc d'habilitat que exercia, sinó exercint tasques administratives en el Punt d'Inspecció Fronterera (PIF) del Port de Castelló, segons ha pogut saber Europa Press.

Segons han assenyalat fonts del Ministeri de Política Territorial a Europa Press, els expedients segueixen oberts, encara que la seua tramitació s'ha quedat suspesa a l'espera que es produïsca una resolució judicial.

Aquest funcionari va declarar davant el jutjat d'Instrucció número 1 que es portava el 30 per cent de l'import de les factures falses i que s'havia quedat uns 200.000 euros en total, segons van informar fonts coneixedores del cas.

La causa, que va ser oberta l'any 2017 per delictes de falsedat documental i malversació de fons públics, està declarada complexa. La investigació judicial, en la qual van ser citats a declarar com a investigats els exsubdelegats del Govern central Antonio Lorenzo (PSOE) i David Barelles (PP), tracta de determinar si va existir una malversació de diners públics en el pagament de factures per part de la Subdelegació del Govern a Castelló a diferents empreses proveïdores.